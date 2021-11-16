На границе Армении и Азербайджана вспыхнули бои. Армянское оборонное ведомство заявило, что 16 ноября, по состоянию на 16:00 по местному времени ситуация в восточной пограничной зоне продолжает оставаться крайне напряженной.

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Ереван сообщил о потере контроля и погибших

В результате боев, начатых вооруженными силами Азербайджана, армянская сторона имеет потери, детали которых уточняются, поскольку известно о потере двух боевых позиций,

– отметили в Минобороны Армении.

Там добавили, что бои на границе все еще продолжаются, а их интенсивность не уменьшилась.

Азербайджан заверил, что армяне сами отступили

В то же время в азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что отбили атаку армян.

Армянские военнослужащие в страхе оставляют свои позиции, среди личного состава царит паника,

– отметили там.

В Минобороны Азербайджана также сказали, что бойцы вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом. Их боевая техника выведена из строя.

В Баку также обвинили Ереван в эскалации конфликта на границе.

Справка. Локальные бои на границе Армении и Азербайджана возобновились 16 ноября. Из-за этого Ереван обратился за помощью к России.