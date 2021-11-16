На кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнули бої. Вірменське оборонне відомство заявило, що 16 листопада, станом на 16:00 за місцевим часом ситуація у східній прикордонній зоні продовжує залишатися вкрай напруженою.
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Єреван повідомив про втрату контролю та загиблих
У результаті боїв, розпочатих збройними силами Азербайджану, вірменська сторона має втрати, деталі яких уточнюються, оскільки відомо про втрату двох бойових позицій,
– зазначили в Міноборони Вірменії.
Там додали, що бої на кордоні все ще тривають, а їхня інтенсивність не зменшилася.
Азербайджан запевнив, що вірмени самі відступили
Натомість в азербайджанському оборонному відомстві заявили, що відбили атаку вірмен.
Вірменські військовослужбовці у страху залишають свої позиції, серед особового складу панує паніка,
– наголосили там.
У Міноборони Азербайджану також зазначили, що бійці збройних сил Вірменії, зосереджені вздовж кордону, перебувають під прицілом. Їхня бойова техніка виведена з ладу.
У Баку також звинуватили Єреван в ескалації конфлікту на кордоні.