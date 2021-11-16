На кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнули бої. Вірменське оборонне відомство заявило, що 16 листопада, станом на 16:00 за місцевим часом ситуація у східній прикордонній зоні продовжує залишатися вкрай напруженою.

Раніше В Азербайджані кажуть про відновлення обстрілів у Нагірному Карабасі

Єреван повідомив про втрату контролю та загиблих

У результаті боїв, розпочатих збройними силами Азербайджану, вірменська сторона має втрати, деталі яких уточнюються, оскільки відомо про втрату двох бойових позицій,

– зазначили в Міноборони Вірменії.

Там додали, що бої на кордоні все ще тривають, а їхня інтенсивність не зменшилася.

Азербайджан запевнив, що вірмени самі відступили

Натомість в азербайджанському оборонному відомстві заявили, що відбили атаку вірмен.

Вірменські військовослужбовці у страху залишають свої позиції, серед особового складу панує паніка,

– наголосили там.

У Міноборони Азербайджану також зазначили, що бійці збройних сил Вірменії, зосереджені вздовж кордону, перебувають під прицілом. Їхня бойова техніка виведена з ладу.

У Баку також звинуватили Єреван в ескалації конфлікту на кордоні.

Довідка. Локальні бої на кордоні Вірменії та Азербайджану відновилися 16 листопада. Через це Єреван звернувся за допомогою до Росії.