Повідомляється, що вірменські збройні сили відкрили вогонь у напрямку Кельбаджарського району. Гатили з різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок і гранатометів.

Читайте також У Нагірному Карабасі сталася стрілянина, є загиблий

У міністерстві оборони Азербайджану зазначили, що їхні підрозділи вживають адекватних заходів для припинення провокації з боку Вірменії. Наразі обстріли у цьому напрямку тривають.

Втрат серед особового складу армії Азербайджану немає. Оперативна ситуація контролюється нашими підрозділами,

– додали азербайджанські військові.

Зверніть увагу! Азербайджан готовий підписати мирний договір. Однак лише у випадку, коли обидві країни визнають територіальний суверенітет одна одної.

Коротко про конфлікт у Нагірному Карабаху