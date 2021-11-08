Про це повідомили у службі нацбезпеки невизнаної Нагірно-Карабахської республіки. Обстріл стався о 15:00 за місцевим часом.

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За даними служби нацбезпеки, на перехресті біля міста Шуші азербайджанська сторона обстріляла мирних жителів, які проводили роботи на водопроводі.

Внаслідок обстрілу 3 громадян отримали поранення, 1 людина померла,

– мовиться у повідомленні.

В якому стані постраждалі

Відомо, що троє постраждалих отримують медичну допомогу. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. На місці працюють силовики та слідчо-оперативна група.

Конфлікт у Нагірному Карабасі: що відомо

Конфлікт між Вірменією Та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. З новою силою він спалахнув у вересні 2020 року. Протягом 2 місяців йшли активні бойові дії.

У листопаді того ж року країни за участі Росії підписали угоду про перемир'я. В Єревані цей крок назвали капітуляцією. У Вірменії тоді спалахнули масові протести. Щоправда, активні бойові дії у регіоні таки припинились.

Прем'єр-міністр Вірменії вважає, що попри угоду про перемир'я, конфлікт у Нагірному Карабаху досі триває. Пашинян вважає, що право Арцаху на самовизначення має підтвердитись офіційним статусом.

На підтвердження цього з літа 2021 року сторони обмінюються звинуваченнями у провокаціях та обстрілами.