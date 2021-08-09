Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану синхронно заявили, що противник почав стріляти першим, але був пригнічений вогнем. Загиблих чи поранених у сутичці немає.

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Взаємні звинувачення між Вірменією та Азербайджаном

У міністерстві оборони Азербайджану заявляють, що війська Вірменії 7 серпня обстріляли позиції азербайджанської армії в напрямку Араздеян-Садарак Нахічеванської Автономної Республіки

Там відзначили, що загиблих і поранених серед особового складу азербайджанської армії немає.

Противник був пригнічений вогнем у відповідь. Оперативна обстановка контролюється підрозділами наших військ,

– розповіли у відомстві.

Водночас в Міноборони Вірменії повідомили, що Збройні сили Азербайджану обстріляли позиції вірменської армії в Сюнікській області на південному сході республіки. Вірмен начебто обстріляли зі стрілецької зброї різного калібру на ділянці Чорного озера в Сюнікській області.

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