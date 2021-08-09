Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану синхронно заявили, що противник почав стріляти першим, але був пригнічений вогнем. Загиблих чи поранених у сутичці немає.
До слова В Азербайджані двох вірменських військових засудили за нібито катування полонених
Взаємні звинувачення між Вірменією та Азербайджаном
У міністерстві оборони Азербайджану заявляють, що війська Вірменії 7 серпня обстріляли позиції азербайджанської армії в напрямку Араздеян-Садарак Нахічеванської Автономної Республіки
Там відзначили, що загиблих і поранених серед особового складу азербайджанської армії немає.
Противник був пригнічений вогнем у відповідь. Оперативна обстановка контролюється підрозділами наших військ,
– розповіли у відомстві.
Водночас в Міноборони Вірменії повідомили, що Збройні сили Азербайджану обстріляли позиції вірменської армії в Сюнікській області на південному сході республіки. Вірмен начебто обстріляли зі стрілецької зброї різного калібру на ділянці Чорного озера в Сюнікській області.
Обстріли між Вірменією та Азербайджаном: головне
- Неспокійно у гірському районі, де проходить кордон двох держав, від кінця червня.
- Передувало цьому те, що всередині травня підрозділи армії Азербайджану увійшли на територію Вірменії в двох гірських областях.
- Так, взаємна перестрілка між Вірменією та Азербайджаном відбулася 27 червня. Тоді сторони звинуватили одна одну в провокаціях.
- На початку червня біля Нагірного Карабаху внаслідок підриву загинули 3 журналісти з Азербайджану, ще 4 людини отримали поранення.
- З 14 липня загострилася обстановка на кордоні Вірменії з Нахічевань на ділянці населеного пункту Ерасх. Тоді Міноборони Вірменії повідомило про загибель військового.
- Міноборони Азербайджану у відповідь звинуватило Вірменію в обстрілі позиції азербайджанських військових.
- Відтак періодично між країнами відбуваються обстріли, в яких вони одна одну звинувачують.