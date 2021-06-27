Оборонне відомство Азербайджану стверджує, що збройні сили Вірменії обстріляли їхні позиції у Кельбаджарському районі. Мовляв, сталося це кілька разів.
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Що кажуть у Баку
У Міністерстві оборони уточнили, що обстріли зі стрілецької зброї були періодичними й тривали з 14:50 26 червня до 03:00 27 червня. Там зазначили, що вірменські військові відкрили вогонь з позицій, розташованих поблизу села Йухари у бік сіл Зейлик та Імамбінасі.
Що відповіли в Єревані
У вірменському оборонному відомстві відповіли, що Баку поширив чергову дезінформацію. Там запевнили, що їхні збройніс сили не відкривали вогонь. Натомість заявили, що у зазначений час "Азербайджан вів безладний вогонь, а вірменська сторона не відповіла".
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