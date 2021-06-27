Оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что Вооруженные силы Армении обстреляли их позиции в Кельбаджарском районе. Мол, произошло это несколько раз.
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Что говорят в Баку
В Министерстве обороны уточнили, что обстрелы из стрелкового оружия были периодическими и продолжались с 14:50 26 июня до 03:00 27 июня. Там отметили, что армянские военные открыли огонь с позиций, расположенных вблизи села Йухары в сторону сел Зейлик и Имамбинаси.
Что ответили в Ереване
В армянском оборонном ведомстве ответили, что Баку распространил очередную дезинформацию. Там заверили, что их вооруженные силы не открывали огонь. Зато заявили, что в указанное время "Азербайджан вел беспорядочный огонь, а армянская сторона не ответила".
Конфликт Армении и Азербайджана: последние новости
- В начале июня рядом с Нагорным Карабахом подорвались 3 журналиста из Азербайджана: из AzTV и АЗЕРТАДЖ. Еще 4 человека получили ранения.
- В мае исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян, заявил, что его страна готова отвести свои войска от границы с Азербайджаном, если на такой же шаг согласится и Баку.
- Перед этим Пашинян на заседании Совбеза представил план урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Он предлагал развести воинские подразделения Армении и Азербайджана.