Исполняющий обязанности премьер-министр Армении Никола Пашинян сделал официальное заявление 9 июня на встрече с гражданами в селе Ширакской области.
Актуально Пашинян предложил Азербайджану своего сына в обмен на пленных
Пашинян готов обменять сына на пленных
Я поручил соответствующим органам официально передать азербайджанской стороне наше предложение о том, что мой сын готов отправиться к ним в качестве пленного в обмен на возвращение всех других пленных, – заявил Пашинян.
Он также отметил, что делает это не из-за безысходности, ведь над вопросом обмена пленных работают. При этом он не прокомментировал подробности. Только отметил, что комментарии могут усложнить процесс.
Краткая предыстория
- Ранее Пашинян заявил, что считает, что пленные, которые находятся в Азербайджане – воины за независимость, и надеется, что они простят его за несколько месяцев промедления по их освобождению.
- Бывший президент Серж Саргсян раскритиковал такое заявление Пашиняна и сказал, что пусть поменяет на 20 – 25 пленных своего сына Ашота. После этого исполняющий обязанности премьера заявил, что готов сделать такое предложение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
- Более того, Пашинян обвинил Сержа Саргсяна и еще одного экс-президента Армении Роберта Кочаряна в сутенерстве и трафикинге.
- На заявление об обмене сына Пашиняна отреагировал омбудсмен Армении Армен Татоян. Он заявил, что на таких темах спекулировать нельзя.