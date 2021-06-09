Исполняющий обязанности премьер-министр Армении Никола Пашинян сделал официальное заявление 9 июня на встрече с гражданами в селе Ширакской области.

Актуально Пашинян предложил Азербайджану своего сына в обмен на пленных

Пашинян готов обменять сына на пленных

Я поручил соответствующим органам официально передать азербайджанской стороне наше предложение о том, что мой сын готов отправиться к ним в качестве пленного в обмен на возвращение всех других пленных, – заявил Пашинян.

Он также отметил, что делает это не из-за безысходности, ведь над вопросом обмена пленных работают. При этом он не прокомментировал подробности. Только отметил, что комментарии могут усложнить процесс.

Обратите внимание! В Армении 20 июня должны состояться парламентские выборы. Конкурентом Пашиняна будет второй президент Армении Роберт Кочанян, который сейчас критикует политику Пашиняна. Экс-президент даже заявил, что готов пригласить его на дуэль с любым видом оружия. На что исполняющий обязанности премьера подчеркнул, что может согласиться и "выпустить очередь в лоб".

Краткая предыстория