Виконувач обов'язків прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян зробив офіційну заяву 9 червня на зустрічі з громадянами в селі Ширакської області.

Актуально Пашинян запропонував Азербайджану свого сина в обмін на полонених

Пашинян готовий обміняти сина на полонених

Я доручив відповідним органам офіційно передати азербайджанській стороні нашу пропозицію про те, що мій син готовий відправитися до них в якості полоненого в обмін на повернення всіх інших полонених, – заявив Пашинян.

Він також зазначив, що робить це не через безвихідь, адже над питанням обміну полонених працюють. Натомість він не прокоментував подробиці. Тільки зазначив, що коментарі можуть ускладнити процес.

Зверніть увагу! У Вірменії 20 червня мають відбутись парламентські вибори. Конкурентом Пашиняна буде другий президент Вірменії Роберт Кочанян, який зараз критикує політику Пашиняна. Експрезидент навіть заявив, що готовий запросити його на дуель з будь-яким видом зброї. На що виконувач обов'язків прем'єра наголосив, що може погодитись і "випустити чергу в лоб".

Коротка передісторія