Пашинян з реакцією не забарився: сказав, що готовий зробити таку пропозицію Ільхаму Алієву. Проте глава уряду не залишився у боргу і звинуватив Сержа Саргсяна та ще одного експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна у сутенерстві та трафікінгу.

Раніше Відвести війська та поставити на кордоні росіян: пропозиція Вірменії Азербайджану

Алієв сказав, що готовий запропонувати свого сина для обміну

Кажу Алієву офіційно — пропоную сина в обмін на всіх полонених. Сержик і Робік (Саргсян і Кочарян – 24 канал), як фахівці з купівлі-продажу людей, даю вам повноваження вести переговори з цього питання. Якщо заробите на цьому кілька тисяч доларів, то вашому кориту це буде якраз,

– не поскупився на слова Пашинян.

При цьому виконувач обов'язків зазначив, що його заяву слід сприймати не як емоційну, а як офіційну та чекає відповіді Кочаряна та Саргсяна.

З чого спалахнув скандал

Раніше Пашинян заявив, що вважає, що полонені, які перебувають в Азербайджані, є воїнами за незалежність і сподівається, що вони простять його за кілька місяців зволікання щодо їхнього звільнення.

Це різко розкритикував експрезидент Саргсян. Він закликав Пашиняна поміняти на 20 – 25 полонених свого сина Ашота.

Читайте також Поряд з Карабахом підірвалися азербайджанські журналісти: 3 загиблих

Що сказав син Пашиняна? Ашот Ашот Пашинян у соцмережах написав , що готовий поїхати в Баку і помінятись на вірменських полонених. Він додав, що на таких темах спекулювати не слід.

Зверніть увагу! Парламентські вибори у Вірменії відбудуться 20 червня. Конкурентом Пашиняна буде другий президент Вірменії Роберт Кочанян. Кочарян різко критикує політику Пашиняна і каже, що готовий запросити його на дуель з будь-яким видом зброї. Виконувач обов'язків прем'єра наголосив, що може погодитись і "випустити чергу в лоб".