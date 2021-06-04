Деталі трагедії
Інцидент стався у селі Сусузлуг Кельбаджарского району. За даними місцевих ЗМІ, журналісти підірвалися під час роботи над матеріалом про Нагірний Карабах.
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На місці події загинули оператор AzTV Сирадж Абішов і співробітник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ібрагімов. Окрім того, жертвою вибуху став представник місцевої влади Аріф Алієв.
У МВС Азербайджану повідомили, що ще 4 людей отримали поранення.
Мінування вірменськими ВС азербайджанських територій є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права, зокрема, вимог Женевської конвенції від 1949 року,
– мовиться у повідомленні.
Наразі триває розслідування інциденту.
Азербайджан просить карту замінувань
Станом на 4 червня Азербайджан подав другу скаргу до Європейського суду з прав людини через відмову Вірменії надати карту мінних полів на територіях Азербайджану.
Азербайджанська сторона наполягає, що без відповідних документів ризик аналогічних трагедій залишатиметься завжди.