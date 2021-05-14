Представники Азербайджану заявили, що хочуть провести з Вірменією переговори щодо конфлікту у Нагірному Карабасі. Азербайджан зі свого боку готовий знизити напруженість.

Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов. Він зауважив, щоб у Нагірний Карабах вже направили керівників прикордонної служби країни для зустрічі з вірменськими представниками.

До теми Алієв заявив, що вважає карабаський конфлікт урегульованим

Їх направили в регіон, що "за короткий термін зняти напруженість на кордоні і провести переговори з вірменською стороною".

Про готовність до переговорів Байрамов сказав під час телефонної розмови з виконувачем обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіпом Рікером. Вони говорили саме про врегулювання напруженої ситуації на кордоні.

Байрамов наголосив, що Баку також схиляється до вирішення ситуації мирним шляхом.

Конфлікт у Нагірному Карабасі: останні події