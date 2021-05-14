Напружена ситуація у Нагірному Карабасі: Азербайджан готовий до переговорів з Вірменією
Представники Азербайджану заявили, що хочуть провести з Вірменією переговори щодо конфлікту у Нагірному Карабасі. Азербайджан зі свого боку готовий знизити напруженість.
Джерело:Oxu
Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов. Він зауважив, щоб у Нагірний Карабах вже направили керівників прикордонної служби країни для зустрічі з вірменськими представниками.
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Їх направили в регіон, що "за короткий термін зняти напруженість на кордоні і провести переговори з вірменською стороною".
Про готовність до переговорів Байрамов сказав під час телефонної розмови з виконувачем обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіпом Рікером. Вони говорили саме про врегулювання напруженої ситуації на кордоні.
Байрамов наголосив, що Баку також схиляється до вирішення ситуації мирним шляхом.
Конфлікт у Нагірному Карабасі: останні події
- Саме на початку травня загострився конфлікт між Баку і Єреваном. Азербайджанські війська звинуватили в тому, що вони зайшли на територію Вірменії.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян навіть заявив про те, що звернеться до Організація договору про колективну безпеку. Азербайджан вважає таку реакцію неадекватною.
- Водночас 8 травня у Міноборони Азербайджану опублікували оновлений список загиблих у війні. У 2020 році загинуло 2895 азербайджанців. Водночас у січні Вірменія повідомляла про 3500 тисяч загиблих зі своєї сторони.
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