В Азербайджані назвали кількість загиблих військових під час боїв за Нагірний Карабах
У Міноборони Азербайджану опублікували оновлений список загиблих військових під час останньої війни за Нагірний Карабах. Кількість полеглих зросла.
Джерело:Интерфакс
Загалом під час бойових дій у 2020 році загинуло 2895 азербайджанців. Крім того, шукають 19 військових, яких вважають зниклими безвісти.
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Попередній список загиблих
Раніше Міноборони Азербайджану повідомляла про 2 881 загиблого військового. До речі, у січні Вірменія повідомляла про близько 3500 тисяч загиблих зі своєї сторони.
Війна за Нагірний Карабах: що треба знати
- Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років, але 27 вересня 2020 року бої поновились. Все тому, що більшу частину регіону населяють етнічні вірмени, але це територія Азербайджану.
- Бої тривали кілька місяців. Однак 10 листопада Азербайджан, Вірменія та Росія підписали історичну угоду про припинення бойових дій.
- Домовленість передбачала повне припинення вогню, а також розміщення в Нагірному Карабасі російських миротворців.
- У Вірменії угоду сприйняли як капітуляцію. Люди виходили на масштабні протести та вимагали відставки прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна.
- Натомість в Азербайджані провели парад перемоги. Щоправда, у грудні 2020 року зафіксували випадок порушення угоди.
- До слова, у квітні Пашинян таки оголосив, що йде відставку. Дострокові вибори у країні відбудуться 20 червня.
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