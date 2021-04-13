Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у Нагірному Карабасі дотримуються режиму припинення вогню. Попри це ситуація у регіоні залишається складною.

Що заявив Алієв

За словами азербайджанського президента, території невизнаної республіки є дуже зруйнованими. Рівень руйнування, мовляв, перевершив усі очікування.

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Попри те, що режим припинення вогню дотримується, існує все ще велика кількість питань щодо постконфліктного розвитку,

– сказав глава держави.

Він додав, що азербайджанські військові поводились достойно під час звільнення Нагірного Карабаху. "Той факт, що було менше ніж 40 жертв серед цивільного населення з вірменської сторони, це ясно демонструє", – наголосив Алієв.

Політик також розповів, що військові доправили у лікарню вірмен літнього віку, які проживали у регіоні. Однак Єреван згодом нібито відмовився їх приймати.

Азербайджан закликав країни до реконструкції Карабаху

За словами Алієва, турецькі, італійські і британські компанії вже мають договори щодо роботи у регіоні.

"Після війни ми запрошуємо компанії з дружніх країн для реконструкції. Це нормально, оскільки період війни показав нам, хто є хто. До війни ми могли просто здогадуватися, якою буде позиція тієї чи іншої країни", – зазначив президент.

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Він також вказав, що італійські компанії в основному будуватимуть музеї та візьмуть участь в проєктах щодо виробництва енергії.

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