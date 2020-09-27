Між Азербайджаном і Вірменією вранці 27 вересня знову почалися бої. Конфлікт поновився на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Вже відомо, що столиця невизнаної республіки Степанакерт зазнала обстрілу. Крім того, військові Вірменії збили азербайджанський гелікоптер.

Поновлення бойових дій у Нагірному Карабасі

Відповідну інформацію підтверджують, як вірменська, так і азербайджанська сторони. Крім того, Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в черговій ескалації насильства в регіоні. Про це пишуть різні інформаційні агенції, зокрема, російський Інтерфакс.

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Єреван переконує, що Азербайджан завдав ракетних ударів.

Баку повідомляє, що Збройні сили Вірменії обстріляли з мінометів і великокаліберної зброї населені пункти на лінії зіткнення.

Представники так званої влади невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, стверджують, що їхня столиця Степанакерт зазнала артобстрілу.

За даними речника Міноборони Вірменії, Шушана Степаняна, військовим вдалося збити два вертольоти та три безпілотники азербайджанських повітряних сил, а також знищити три танки.

У Баку підтвердили, що було збито один вертоліт. Але його екіпаж – живий.

Дивіться відео бойових дій у Нагірному Карабасі

Позиція кожної зі сторін щодо ескалації

За даними Міноборони Азербайджану, приблизно о 6:00 збройні сили Вірменії "здійснили масштабні провокації" та завдали інтенсивного обстрілу по селам і позиціям азербайджанської армії в прифронтовій зоні. Відомство заявило, що серед мирного населення є вбиті та поранені. Їхню кількість уточнюють.

Через це азербайджанські війська почали контрнаступальну операцію всім фронтом, під час якої на різних напрямках було знищено 12 одиниць зенітно-ракетних комплексів OSA підрозділів протиповітряної оборони Вірменії.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що азербайджанські військові ініціювали наступ на Нагірний Карабах.

До речі Вірменія звинуватила Україну в "закомплексованому" сприйнятті карабаського конфлікту

Основне про конфлікт у Нагірному Карабасі

Азербайджан на початку 1990-х років втратив контроль над територією Нагірного Карабаху та семи районів в результаті конфлікту з вірменським населенням регіону та Вірменією.

Режим припинення вогню між Вірменією та самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою з одного боку і Азербайджаном з іншого боку було встановлено в травні 1994 року.

Наразі переговорний процес йде за посередництва мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція та США.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабахську Республіку стороною конфлікту та відмовляється вести з нею перемовини.

Де розміщується Нагірний Карабах / Карта