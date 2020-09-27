Війна Азербайджану та Вірменії у Нагірному Карабасі: історія конфлікту та паралелі з Україною
Один із найгучніших конфліктів світу триває вже понад 30 років. І хоча тут відбувається боротьба між різними національностями, проте з подіями на Донбасі війна у Нагірному Карабасі має багато спільного – зокрема, боротьба за територію. Більше про конфлікт між Азербайджаном і Вірменією – читайте далі.
Вірменський осередок в Азербайджані
Нагірний Карабах (історична назва – Арцах) був і досі залишається територією Азербайджану. Розташовується він на південному заході країни на Вірменському нагір’ї. Проте так історично склалося, що тут переважає Вірменське населення. З’явилося воно тут у часи існування Великої Вірменії, коли цей регіон було вірменізовано (приблизно II століття до нашої ери). І потім упродовж історії на території Нагірного Карабаху виникали різні вірменські утворення: як самостійні одиниці, так і у складі інших держав.
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Нагірний Карабах – азербайджанська територія, історично заселена вірменами / Фото видання "Кавказский узел"
Фактично Нагірний Карабах ареною боротьби між Азербайджаном і Вірменією у 1918 – 1919 роках. Власне тоді відбувалася Вірменсько-Азербайджанська війна. У підсумку Азербайджану все ж вдалося взяти під свій контроль цю територію. Щоправда, в 1921 році у межах радянізації обох країн Нагірний Карабах відійшов до Вірменії, а трохи пізніше отримав автономію – проіснувала Нагірно-Карабахська автономна область у складі Азербайджанської СРСР до 1991 року.
Той, конфлікт, який ми маємо досі, спалахнув у липні 1988 року. Тоді влада автономії звернулося до вищого радянського керівництва з проханням дозволити їм вийти зі складу Азербайджану та приєднатися до Вірменії. Однак, у Кремлі таку ініціативу не підтримали.
Але після розпаду СРСР і здобуття незалежності Азербайджаном було оголошено про утворення Нагірно-Карабської Республіки (1991 рік). Офіційний Баку та держави-члени ООН таке утворення не визнають досі. Натомість Єреван дотримується іншої думки. Зрештою це призвело до збройного конфлікту між Азербайджаном і Вірменією.
Прапори Нагірного Карабаху та Вірменії / Фото Medium
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Основні епізоди Нагірно-Карабаської війни (1988 – 1994)
- Повномасштабні бойові дії вибухнули на початку 1992 року. Так званий міністр внутрішніх справ Нагорного Карабаху заявляв, що 169 вірмен загинули в період з жовтня 1991 року по квітень 1992 року.
- Взимку 1991 – 1992 років Степанакерт, столицю Нагірного Карабаху, заблокували азербайджанські війська, багато обєктів у місті зазнавали атаки з боку артилерії та авіації.
- Уночі проти 26 лютого 1992 року вірменські збройні формування, за участю деяких військовослужбовців 366-го полку Об’єднаних сил СНД, дислокованого у Степанакерті, зайняли місто Ходжали. Під час штурму та після нього загинули сотні мирних жителів. Відомо про щонайменше 161 загиблого етнічного азербайджанця. Ці страшні події отримали назву Ходжалинська різня.
- 8 травня 1992 року відбулася битва в стратегічно важливому місті Шуши. Її результатом стала перша значна перемога вірменських військ у Нігрно-Карабаському конфлікті – вони захопили місто та вигнали звідти азербайджанців, що його обороняли.
- В середині 1992 року Азербайджан провів операцію "Геранбой". Вона була спрямованою на встановлення контролю над усім Нагірним Карабахом і рішучим припиненням опору. Цей наступ розглядають як єдиний успішний прорив азербайджанської армії. У цій операції було задіяно більше ніж 8 тисяч азербайджанських військовослужбовців і чотири додаткових батальйони, щонайменше 90 танків і 70 бойових машин піхоти, а також ударні вертольоти Мі-24. У підсумку Азербайджану вдалося захопити декілька десятків сіл в Геранбойському районі, що спочатку належав вірменським військам, а все тутешнє вірменське мирне населення звідси втекло.
- У березні та квітні 1993 року відбулася Кельджабарська битва. Внаслідок боїв вірменські збройні сили захопили Кельбаджарський район Азербайджану. Крім того, загинули 400 азербайджанських солдатів.
- Кілька літніх наступальних операцій відбулися влітку 1993 року. Їхніми підсумками стало захоплення деяких районів Азербайджану. З боку Вірменії тоді загиунли 235 людей, а з боку Азербайджану – 840.
Історичні кадри війни в Нагірному Карабасі: дивіться відео
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Роль Росії та паралелі з Донбасом
- В середині 1992 року Рада безпеки та співробітництва в Європі (попередник ОБСЄ) створила Мінську групу в Гельсінкі, в яку увійшли одинадцять країн, під співголовуванням Франції, Росії та США з цією метою. Її метою було досягнення миру між Вірменією та Азербайджаном. З цією метою РБСЄ пропонувала запровадити миротворчу місію у Нагірному Карабасі. Але цю ідею так і не підтримали, передусім мовиться про Вірменію.
- Режим припинення вогню між Вірменією та самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою з одного боку і Азербайджаном з іншого боку було встановлено в травні 1994 року. Тоді було підписано Бішкекський протокол.
- Однак миру сторони конфлікту не досягнули досі, тому тут час від часу спалхуйють нові бойові дії.
- Наразі переговорний процес йде за посередництва мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція та США.
Де розташовується Нагірний Карабах / Карта