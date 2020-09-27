Один із найгучніших конфліктів світу триває вже понад 30 років. І хоча тут відбувається боротьба між різними національностями, проте з подіями на Донбасі війна у Нагірному Карабасі має багато спільного – зокрема, боротьба за територію. Більше про конфлікт між Азербайджаном і Вірменією – читайте далі.

Вірменський осередок в Азербайджані

Нагірний Карабах (історична назва – Арцах) був і досі залишається територією Азербайджану. Розташовується він на південному заході країни на Вірменському нагір’ї. Проте так історично склалося, що тут переважає Вірменське населення. З’явилося воно тут у часи існування Великої Вірменії, коли цей регіон було вірменізовано (приблизно II століття до нашої ери). І потім упродовж історії на території Нагірного Карабаху виникали різні вірменські утворення: як самостійні одиниці, так і у складі інших держав.

Радимо ознайомитися Чи можлива нова жорстока війна: яка суть конфлікту Вірменії та Азербайджану



Нагірний Карабах – азербайджанська територія, історично заселена вірменами / Фото видання "Кавказский узел"

Фактично Нагірний Карабах ареною боротьби між Азербайджаном і Вірменією у 1918 – 1919 роках. Власне тоді відбувалася Вірменсько-Азербайджанська війна. У підсумку Азербайджану все ж вдалося взяти під свій контроль цю територію. Щоправда, в 1921 році у межах радянізації обох країн Нагірний Карабах відійшов до Вірменії, а трохи пізніше отримав автономію – проіснувала Нагірно-Карабахська автономна область у складі Азербайджанської СРСР до 1991 року.

Той, конфлікт, який ми маємо досі, спалахнув у липні 1988 року. Тоді влада автономії звернулося до вищого радянського керівництва з проханням дозволити їм вийти зі складу Азербайджану та приєднатися до Вірменії. Однак, у Кремлі таку ініціативу не підтримали.

Але після розпаду СРСР і здобуття незалежності Азербайджаном було оголошено про утворення Нагірно-Карабської Республіки (1991 рік). Офіційний Баку та держави-члени ООН таке утворення не визнають досі. Натомість Єреван дотримується іншої думки. Зрештою це призвело до збройного конфлікту між Азербайджаном і Вірменією.



Прапори Нагірного Карабаху та Вірменії / Фото Medium

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Основні епізоди Нагірно-Карабаської війни (1988 – 1994)

Повномасштабні бойові дії вибухнули на початку 1992 року. Так званий міністр внутрішніх справ Нагорного Карабаху заявляв, що 169 вірмен загинули в період з жовтня 1991 року по квітень 1992 року.



Взимку 1991 – 1992 років Степанакерт, столицю Нагірного Карабаху, заблокували азербайджанські війська, багато обєктів у місті зазнавали атаки з боку артилерії та авіації.



багато обєктів у місті зазнавали атаки з боку артилерії та авіації. Уночі проти 26 лютого 1992 року вірменські збройні формування, за участю деяких військовослужбовців 366-го полку Об’єднаних сил СНД, дислокованого у Степанакерті, зайняли місто Ходжали. Під час штурму та після нього загинули сотні мирних жителів. Відомо про щонайменше 161 загиблого етнічного азербайджанця. Ці страшні події отримали назву Ходжалинська різня.



8 травня 1992 року відбулася битва в стратегічно важливому місті Шуши. Її результатом стала перша значна перемога вірменських військ у Нігрно-Карабаському конфлікті – вони захопили місто та вигнали звідти азербайджанців, що його обороняли.



Її результатом стала перша значна перемога вірменських військ у Нігрно-Карабаському конфлікті – вони захопили місто та вигнали звідти азербайджанців, що його обороняли. В середині 1992 року Азербайджан провів операцію "Геранбой". Вона була спрямованою на встановлення контролю над усім Нагірним Карабахом і рішучим припиненням опору. Цей наступ розглядають як єдиний успішний прорив азербайджанської армії. У цій операції було задіяно більше ніж 8 тисяч азербайджанських військовослужбовців і чотири додаткових батальйони, щонайменше 90 танків і 70 бойових машин піхоти, а також ударні вертольоти Мі-24. У підсумку Азербайджану вдалося захопити декілька десятків сіл в Геранбойському районі, що спочатку належав вірменським військам, а все тутешнє вірменське мирне населення звідси втекло.

У березні та квітні 1993 року відбулася Кельджабарська битва. Внаслідок боїв вірменські збройні сили захопили Кельбаджарський район Азербайджану. Крім того, загинули 400 азербайджанських солдатів.

Кілька літніх наступальних операцій відбулися влітку 1993 року. Їхніми підсумками стало захоплення деяких районів Азербайджану. З боку Вірменії тоді загиунли 235 людей, а з боку Азербайджану – 840.

Історичні кадри війни в Нагірному Карабасі: дивіться відео

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Роль Росії та паралелі з Донбасом

В середині 1992 року Рада безпеки та співробітництва в Європі (попередник ОБСЄ) створила Мінську групу в Гельсінкі, в яку увійшли одинадцять країн, під співголовуванням Франції, Росії та США з цією метою. Її метою було досягнення миру між Вірменією та Азербайджаном. З цією метою РБСЄ пропонувала запровадити миротворчу місію у Нагірному Карабасі. Але цю ідею так і не підтримали, передусім мовиться про Вірменію.

в яку увійшли одинадцять країн, під співголовуванням Франції, Росії та США з цією метою. Її метою було досягнення миру між Вірменією та Азербайджаном. З цією метою РБСЄ пропонувала запровадити миротворчу місію у Нагірному Карабасі. Але цю ідею так і не підтримали, передусім мовиться про Вірменію. Режим припинення вогню між Вірменією та самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою з одного боку і Азербайджаном з іншого боку було встановлено в травні 1994 року. Тоді було підписано Бішкекський протокол.

Однак миру сторони конфлікту не досягнули досі, тому тут час від часу спалхуйють нові бойові дії.

Наразі переговорний процес йде за посередництва мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція та США.

Де розташовується Нагірний Карабах / Карта