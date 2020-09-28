У МЗС Вірменії заявили, що поки не бачать необхідності для втручання третіх сторін у конфлікт з Азербайджаном. Також запевнили, що досі не просили про допомогу в Росії.

Про можливість залучення Росії в межах Організації договору про колективну безпеку говорив посол Вірменії в Росії Вардан Тоганян, повідомляє "РИА-Новости".

Варто знати Війна у Нагірному Карабасі: останні новини

Таких планів у порядку денному нашого уряду немає,

– запевнив Тоганян.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Вірменія звернулася до Росії по допомогу в межах ОДКБ, але та відповіла відмовою і не хотіла втручатися в конфлікт. Водночас Росія доволі стримано висловлується про конфлікт довкола Нагірного Карабаху, не демонструючи підтримку жодної зі сторін.

Що відомо про ОДКБ?

Організація договору про колективну безпеку – це військовий союз на пострадянському просторі. До нього входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Таджикистан і Киргизстан.

Як реагують у Росії

МЗС Росії заявили, що закликають усіх "зовнішніх гравців" утриматися від втручання в конфлікт між Вірменією й Азербайджаном. У публічному просторі Росія дотримується саме такої політики нейтралітету.

Напередодні російський президент Володимир Путін провів розмову з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Згідно з повідомленням на сайті російського очільника, він лише висловив стурбованість загостренням у Нагірному Карабасі.

Відзначено, що зараз важливо докласти всіх необхідних зусиль для того, щоб не допустити подальшої ескалації протистояння, а головне – потрібно припинити військові дії,

– розповідає сайт президента Росії.

Війна у Нагірному Карабасі: головне