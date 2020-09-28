У Вірменії заявили, що не просили й не проситимуть допомоги Росії у війні
У МЗС Вірменії заявили, що поки не бачать необхідності для втручання третіх сторін у конфлікт з Азербайджаном. Також запевнили, що досі не просили про допомогу в Росії.
Про можливість залучення Росії в межах Організації договору про колективну безпеку говорив посол Вірменії в Росії Вардан Тоганян, повідомляє "РИА-Новости".
Варто знати Війна у Нагірному Карабасі: останні новини
Таких планів у порядку денному нашого уряду немає,
– запевнив Тоганян.
Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Вірменія звернулася до Росії по допомогу в межах ОДКБ, але та відповіла відмовою і не хотіла втручатися в конфлікт. Водночас Росія доволі стримано висловлується про конфлікт довкола Нагірного Карабаху, не демонструючи підтримку жодної зі сторін.
Що відомо про ОДКБ?
Організація договору про колективну безпеку – це військовий союз на пострадянському просторі. До нього входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Таджикистан і Киргизстан.
Як реагують у Росії
МЗС Росії заявили, що закликають усіх "зовнішніх гравців" утриматися від втручання в конфлікт між Вірменією й Азербайджаном. У публічному просторі Росія дотримується саме такої політики нейтралітету.
Напередодні російський президент Володимир Путін провів розмову з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Згідно з повідомленням на сайті російського очільника, він лише висловив стурбованість загостренням у Нагірному Карабасі.
Відзначено, що зараз важливо докласти всіх необхідних зусиль для того, щоб не допустити подальшої ескалації протистояння, а головне – потрібно припинити військові дії,
– розповідає сайт президента Росії.
Війна у Нагірному Карабасі: головне
- Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. За словами прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна, ініціатором є Азербайджан.
- У Міноборони Азербайджану в початку обстрілів по всій лінії фронту звинуватили Вірменію. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у Міноборони Вірменії заявили про те, що були збиті два вертольоти й три БПЛА Азербайджану. Вірменія звинуватила Азербайджан в ракетний обстріл і використанні дронів. Азербайджан спростовує цю інформацію.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старших за 18 років.
- Загалом конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває вже понад 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росіє надає свою підтримку Вірменії.