Міноборони Азербайджану показало момент знищення вірменських машин: відео
Міністерство оборони Азербайджану доповіло, що їхні бійці ліквідували важку військову техніку Вірменії. Сталося це 10 жовтня на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі.
Промовисті кадри опублікували на сайті відомства.
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Раніше Міноборони Азербайджану вже заявляло про знищення живої сили противника. Це відбулося у ніч проти 10 жовтня. Якраз після того, як представники Азербайджану та Вірменії домовлялися у Москві про перемир'я.
За інформацією азербайджанського відомства, загалом вдалося ліквідувати:
- 13 танків,
- 4 РСЗО БМ-21 "Град",
- 6 гаубиць Д-20 і Д-30,
- 3 самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація",
- 2 зенітних установок M55 "Застава",
- 2 радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби.
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Зауважимо, що 9 жовтня у Москві відбулися переговори. Про перемир'я у столиці Росії домовилися міністри закордонних справ Росії, Азербайджану та Вірменії – Сергій Лавров, Джейхун Байрамов та Зограб Мнацаканян. Однак припинення вогню тривало лише кілька годин, після чого Єреван звинуватив Азербайджан в обстрілах.