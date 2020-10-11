Міністерство оборони Азербайджану доповіло, що їхні бійці ліквідували важку військову техніку Вірменії. Сталося це 10 жовтня на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі.

Промовисті кадри опублікували на сайті відомства.

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Раніше Міноборони Азербайджану вже заявляло про знищення живої сили противника. Це відбулося у ніч проти 10 жовтня. Якраз після того, як представники Азербайджану та Вірменії домовлялися у Москві про перемир'я.

За інформацією азербайджанського відомства, загалом вдалося ліквідувати:

13 танків,

4 РСЗО БМ-21 "Град",

6 гаубиць Д-20 і Д-30,

3 самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація",

2 зенітних установок M55 "Застава",

2 радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби.

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Зауважимо, що 9 жовтня у Москві відбулися переговори. Про перемир'я у столиці Росії домовилися міністри закордонних справ Росії, Азербайджану та Вірменії – Сергій Лавров, Джейхун Байрамов та Зограб Мнацаканян. Однак припинення вогню тривало лише кілька годин, після чого Єреван звинуватив Азербайджан в обстрілах.