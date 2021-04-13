Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе соблюдают режим прекращения огня. Несмотря на это ситуация в регионе остается сложной.

Что заявил Алиев

По словам азербайджанского президента, территории непризнанной республики сильно разрушены. Уровень разрушения, мол, превзошел все ожидания.

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Несмотря на то, что режим прекращения огня соблюдается, существует все еще большое количество вопросов относительно постконфликтного развития,

– сказал глава государства.

Он добавил, что азербайджанские военные вели себя достойно во время освобождения Нагорного Карабаха. "Тот факт, что было меньше 40 жертв среди гражданского населения с армянской стороны, это ясно демонстрирует", – подчеркнул Алиев.

Политик также рассказал, что военные доставили в больницу армян пожилого возраста, которые проживали в регионе. Однако Ереван впоследствии якобы отказался их принимать.

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По словам Алиева, турецкие, итальянские и британские компании уже имеют договоры по работе в регионе.

"После войны мы приглашаем компании из дружественных стран для реконструкции. Это нормально, поскольку период войны показал нам, кто есть кто. До войны мы могли просто догадываться, какой будет позиция той или иной страны", – отметил президент.

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Он также указал, что итальянские компании в основном будут строить музеи и примут участие в проектах по производству энергии.

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