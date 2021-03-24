Прошло полгода после окончания боев: в Армении отменили военное положение
В Армении 24 марта отменили военное положение. Оно действовало с начала боев с Азербайджаном за Нагорный Карабах – от 27 сентября 2020 года.
Источник:Armenia Sputnik
Проект отмены военного положения предложили оппозиционные фракции. Парламентское большинство поддержало его. За это проголосовали 118 депутатов, 1 был против, и 1 воздержался.
Кстати Внеочередные выборы в Армении состоятся 20 июня, – Пашинян
Спикер армянского парламента даже удивился, увидев такую консолидированную позицию. Однако еще до начала голосования нардепы отмечали, что поддержат отмену военного положения.
Война за Нагорный Карабах: что нужно знать
- Конфликт вокруг региона продолжается уже больше 30 лет, но 27 сентября 2020 года бои возобновились. Дело в том, что большую часть Нагорного Карабаха населяют этнические армяне, но это территория Азербайджана.
- 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали историческое соглашение о прекращении боевых действий. Оно предусматривало полное прекращение огня, а также размещение в Нагорном Карабахе российских миротворцев.
- В Армении договоренность восприняли как капитуляцию. Люди выходили на масштабные протесты, которые продолжаются до сих пор. Основным требованием была отставка премьер-министра Никола Пашиняна.
- Вместе с тем в Азербайджане провели парад победы. Правда, в декабре 2020 года зафиксировали случай нарушения соглашения.
- Кстати, 25 февраля генштаб Армении также призвал премьера к отставке. В то же время Пашинян заявил о попытке государственного переворота.
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