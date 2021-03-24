В Армении 24 марта отменили военное положение. Оно действовало с начала боев с Азербайджаном за Нагорный Карабах – от 27 сентября 2020 года.

Проект отмены военного положения предложили оппозиционные фракции. Парламентское большинство поддержало его. За это проголосовали 118 депутатов, 1 был против, и 1 воздержался.

Кстати Внеочередные выборы в Армении состоятся 20 июня, – Пашинян

Спикер армянского парламента даже удивился, увидев такую ​​консолидированную позицию. Однако еще до начала голосования нардепы отмечали, что поддержат отмену военного положения.

Война за Нагорный Карабах: что нужно знать