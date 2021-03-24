Минуло пів року після закінчення боїв: у Вірменії скасували воєнний стан
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У Вірменії 24 березня скасували воєнний стан. Він діяв від початку боїв з Азербайджаном за Нагірний Карабах – від 27 вересня 2020 року.
Джерело:Armenia Sputnik
Проєкт скасування воєнного стану запропонували опозиційні фракції. Парламентська більшість підтримала його. За це проголосували 118 депутатів, 1 був проти, та 1 утримався.
До речі Позачергові вибори у Вірменії відбудуться 20 червня, – Пашинян
Спікер вірменського парламенту навіть здивувався, побачивши таку консолідовану позицію. Однак ще до початку голосування нардепи зазначали, що підтримають скасування воєнного стану.
Війна за Нагірний Карабах: що треба знати
- Конфлікт навколо регіону триває вже понад 30 років, але 27 вересня 2020 року бої поновились. Річ у тім, що більшу частину Нагірного Карабаху населяють етнічні вірмени, але це територія Азербайджану.
- 10 листопада Азербайджан, Вірменія та Росія підписали історичну угоду про припинення бойових дій. Вона передбачала повне припинення вогню, а також розміщення в Нагірному Карабасі російських миротворців.
- У Вірменії домовленість сприйняли як капітуляцію. Люди виходили на масштабні протести, які тривають й дотепер. Основною вимогою була відставка прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна.
- Натомість в Азербайджані провели парад перемоги. Щоправда, у грудні 2020 року зафіксували випадок порушення угоди.
- До речі, 25 лютого генштаб Вірменії також закликав прем'єра до відставки. Натомість Пашинян заявив про спробу державного перевороту.
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