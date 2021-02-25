Генштаб Вірменії вимагає відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Сам урядовець назвав це спробою державного перевороту та закликав людей виходити на протести.

Армія вимагає також відставки уряду Пашиняна. Заяву підписало керівництво Генштабу. Зокрема, начальник Онік Гаспарян, командири великих військових з'єднань і глави управлінь. До теми Пашиняна – у відставку: у Вірменії відновили протести проти прем'єра – фото, відео

У Генштабі стверджують про неефективне управління влади, що нібито довело країну до краху.

Як відреагував Пашинян

Прем'єр заявив про спробу держперевороту. Також у відповідь на заяву Пашинян звільнив Гаспаряна з посади.

Я запрошую всіх наших прихильників на площу Республіки,

– наголосив політик.

Крім того, він звернувся до вірменів у прямому ефірі у фейсбуці. Пашинян зазначив, що ввечері виступить на площі. Правоохоронці, за словами прем'єра, дбатимуть про безпеку.

Чому у Вірменії вимагають відставки Пашиняна