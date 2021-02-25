Пашинян заявив про держпереворот у Вірменії, бо армія вимагає його відставки
Генштаб Вірменії вимагає відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Сам урядовець назвав це спробою державного перевороту та закликав людей виходити на протести.
Джерело:Armenia Today
У Генштабі стверджують про неефективне управління влади, що нібито довело країну до краху.
Як відреагував Пашинян
Прем'єр заявив про спробу держперевороту. Також у відповідь на заяву Пашинян звільнив Гаспаряна з посади.
Я запрошую всіх наших прихильників на площу Республіки,
– наголосив політик.
Крім того, він звернувся до вірменів у прямому ефірі у фейсбуці. Пашинян зазначив, що ввечері виступить на площі. Правоохоронці, за словами прем'єра, дбатимуть про безпеку.
Чому у Вірменії вимагають відставки Пашиняна
- Все через угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі, які поновились у вересні 2020 року.
- Угоду 10 листопада підписали Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв та президентом Росії Володимир Путін. Домовленість передбачала, що Вірменія та Азербайджан мають зупинитись на позиціях, які зайняли.
- Крім того, вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах, Росія мала розмістити своїх миротворців.
- У Вірменії угоду прийняли як капітуляцію. Люди вийшли на масштабні протести з вимогою відставки Пашиняна.
- Протести час від часу поновлюються.
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