Пашиняна – у відставку: у Вірменії відновили протести проти прем'єра – фото, відео
У Єревані відновили акції протесту проти прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Протестувальники вимагають зокрема відставки прем'єра та його покарання за війну в Нагірному Карабасі.
Джерело:Sputnik
Вірменська опозиція вийшла на вулиці з гаслами "Пашиняна у відставку!". Один з лідерів опозиції Вазген Манукян закликав своїх прибічників бути готовими діяти миттєво.
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Плани дій опозиції
За його словами, в опозиції є 2 плани дій:
- поступове "руйнування стовпів", на яких тримається влада Пашиняна, зокрема "опорами" є вірмени, які не розуміють куди йде країна, силовики та депутати, які підтримують політику Пашиняна;
- "блискавично швидке" захоплення влади в країні. Опозиціонер закликав протестувальників бути готовими до цього.
Протести в Єревані / Фото Sputnik
Мітингувальники вимагають відставки Пашиняна / Фото Sputnik
Трансляція акції протесту: дивіться відео
"В будь-який момент: сьогодні, через тиждень, через 10 днів, ми повинні бути готовими взяти владу, блискавично збунтувавшись. Йдемо шляхом "А", завжди готові до шляху "Б". Але для цього треба організуватися. Підемо всі", – наголосив Манукян. Опозиція пообіцяла, що акції непокори будуть безстроковими.
Опозиція готова працювати нон-стоп / Фото DW
Протести в Єревані не закінчуються / Фото TASS
Ситуація в Нагірному Карабасі: що відомо
- Після потужного наступу у Карабаху Вірменія погодилась підписати угоду про припинення вогню з Азербайджаном та Вірменією за посередництва Кремля.
- За нею, Баку зберігає за собою території, відвойовані у вірменської армії під час останньої ескалації конфлікту в Карабасі.
- Підписання угоди спровокувало масові акції протесту по всій Вірменії.
- Сам Пашинян заявив, що своїм рішенням намагався уникнути ще більших втрат у гарячій точці.
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