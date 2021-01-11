У Москві 11 січня відбулась зустріч між президентом Росії, прем'єром Вірменії та президентом Азербайджану. Ільхам Алієв та Володимир Путін наголошували на тому, що нагірнокарабаський конфлікт у минулому. Пашинян, натомість, вважає, що крапка у протистоянні не поставлена.

Пашинян назвав те, що заважає завершити конфлікт

Після переговорів, що тривали 4 години, очільники держав вийшли до журналістів і розповіли про результати зустрічі. Про це повідомляє Sputnik Вірменія.

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Незважаючи на те, що в регіоні справді зупинились бойові дії, наголосив глава уряду Вірменії, говорити про те, що конфлікт у Нагірному Карабаху вичерпано, не можна.

На жаль, цей конфлікт досі не врегульовано. Звичайно, нам вдалося забезпечити режим припинення вогню, але ще залишається дуже багато питань, які повинні вирішуватися. Одне з цих питань – статус Нагірного Карабаху,

– наголосив Пашинян.

Сторони не домовились про обмін полоненими

За словами вірменського прем'єра, у цьому питанні Єреван готовий співпрацювати у рамках мінської групи ОБСЄ. Ще один важливий пункт, щодо якого немає згоди, – це обмін полоненими та тілами загиблих.

Опонент Пашиняна у конфлікті щодо Нагірного Карабаху – Ільхам Алієв – іншої думки. Президент Азербайджану вважає, що конфлікт – у минулому і слід думати про те, як жити далі по сусідству.

Які результати переговорів у Москві: коротко

Пашинян, Алієв та Путін підписали спільну заяву щодо подальших кроків у Нагірному Карабаху.

Створено тристоронню робочу групу , яка напрацьовуватиме кроки для відновлення інфраструктури регіону.

, яка напрацьовуватиме кроки для відновлення інфраструктури регіону. Перше засідання групи має відбутись до 30 січня.

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