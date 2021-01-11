Этот конфликт до сих пор не урегулирован, – Пашинян о Нагорном Карабахе
В Москве 11 января состоялась встреча между президентом России, премьером Армении и президентом Азербайджана. Ильхам Алиев и Владимир Путин отмечали, что нагорно-карабахский конфликт в прошлом. Пашинян вместо этого считает, что точка в противостоянии не поставлена.
Пашинян назвал то, что мешает завершить конфликт
После переговоров, длившихся 4 часа, главы государств вышли к журналистам и рассказали о результатах встречи. Об этом сообщает Sputnik Армения.
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Несмотря на то, что в регионе в самом деле остановились боевые действия, подчеркнул глава правительства Армении, говорить о том, что конфликт в Нагорном Карабахе исчерпаны, нельзя.
К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован. Конечно, нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – статус Нагорного Карабаха,
– подчеркнул Пашинян.
Стороны не договорились об обмене пленными
По словам армянского премьера, в этом вопросе Ереван готов сотрудничать в рамках минской группы ОБСЕ. Еще один важный пункт, по которому нет согласия, – это обмен пленными и телами погибших.
Оппонент Пашиняна в конфликте по Нагорному Карабаху – Ильхам Алиев – другого мнения. Президент Азербайджана считает, что конфликт – в прошлом и следует думать о том, как жить дальше по соседству.
Каковы результаты переговоров в Москве: кратко
- Пашинян, Алиев и Путин подписали совместное заявление о дальнейших шагах в Нагорном Карабахе.
- Создана трехсторонняя рабочая группа, которая будет нарабатывать шаги для восстановления инфраструктуры региона.
- Первое заседание группы должно состояться до 30 января.
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