Пашиняна – в отставку: в Армении возобновили протесты против премьера – фото, видео
В Ереване возобновили акции протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие требуют в частности отставки премьера и его наказания за войну в Нагорном Карабахе.
Источник:Sputnik
Армянская оппозиция вышла на улицы с лозунгами "Пашиняна в отставку!". Один из лидеров оппозиции Вазген Манукян призвал своих сторонников быть готовыми действовать мгновенно.
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Планы действий оппозиции
По его словам, у оппозиции есть 2 плана действий:
- постепенное "разрушение столбов", на которых держится власть Пашиняна, в частности "опорами" являются армяне, которые не понимают куда идет страна, силовики и депутаты, которые поддерживают политику Пашиняна;
- "молниеносно быстрый" захват власти в стране. Оппозиционер призвал протестующих быть готовыми к этому.
Протесты в Ереване / Фото Sputnik
Митингующие требуют отставки Пашиняна / Фото Sputnik
Трансляция акции протеста: смотрите видео
"В любой момент: сегодня, через неделю, через 10 дней, мы должны быть готовыми взять власть, молниеносно взбунтовавшись. Идем путем "А", всегда готовы к пути "Б". Но для этого надо организоваться. Пойдем все", - подчеркнул Манукян. Оппозиция пообещала, что акции неповиновения будут бессрочными.
Оппозиция готова работать нон-стоп / Фото DW
Протесты в Ереване не заканчиваются / Фото TASS
Ситуация в Нагорном Карабахе: что известно
- После мощного наступления в Карабахе Армения согласилась подписать соглашение о прекращении огня с Азербайджаном и Арменией при посредничестве Кремля.
- За ней, Баку сохраняет за собой территории, отвоеванные у армянской армии во время последней эскалации конфликта в Карабахе.
- Подписание соглашения спровоцировало массовые акции протеста по всей Армении.
- Сам Пашинян заявил, что своим решением пытался избежать еще больших потерь в горячей точке.
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