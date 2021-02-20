В Ереване возобновили акции протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие требуют в частности отставки премьера и его наказания за войну в Нагорном Карабахе.

Армянская оппозиция вышла на улицы с лозунгами "Пашиняна в отставку!". Один из лидеров оппозиции Вазген Манукян призвал своих сторонников быть готовыми действовать мгновенно.

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Планы действий оппозиции

По его словам, у оппозиции есть 2 плана действий:

постепенное "разрушение столбов", на которых держится власть Пашиняна, в частности "опорами" являются армяне, которые не понимают куда идет страна, силовики и депутаты, которые поддерживают политику Пашиняна;

"молниеносно быстрый" захват власти в стране. Оппозиционер призвал протестующих быть готовыми к этому.



Протесты в Ереване / Фото Sputnik



Митингующие требуют отставки Пашиняна / Фото Sputnik

Трансляция акции протеста: смотрите видео

"В любой момент: сегодня, через неделю, через 10 дней, мы должны быть готовыми взять власть, молниеносно взбунтовавшись. Идем путем "А", всегда готовы к пути "Б". Но для этого надо организоваться. Пойдем все", - подчеркнул Манукян. Оппозиция пообещала, что акции неповиновения будут бессрочными.



Оппозиция готова работать нон-стоп / Фото DW



Протесты в Ереване не заканчиваются / Фото TASS

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