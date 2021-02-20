В столице Грузии Тбилиси 19 февраля сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение" устроили акцию протеста перед зданием парламента страны. Правоохранители не позволили активистам расставить палатки и начали задержания.

В целом правоохранители задержали 25 человек. По последним данным, их уже отпустили.

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Почему в Тбилиси вспыхнули протесты

Протестующие выступили против уголовного преследования председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Люди требуют назначения досрочных парламентских выборов.

Активисты начали устанавливать палатки под зданием парламента, но их задержала полиция. Протестующих обвинили в "неповиновении законному сотруднику правоохранительных органов". Правоохранители задержали 25 человек. В МВД Грузии заявили, что уже отпустили их.

Обратите внимание! Это не первые протесты в последние недели. Недавно в Грузии проходили акции против жесткого карантина в стране. Участники требовали смягчения ограничений и открытой экономики.



Протесты в Грузии 19 февраля 2021 года / Фото "Радіо Свобода"

Заметим, что общественные активисты в Грузии уже несколько месяцев пикетируют здание парламента. Дело в том, что они протестуют против политического кризиса в стране и фальсификаций парламентских выборов, которые состоялись 31 октября 2020 года.