В Тбилиси состоялась акция протеста. Демонстранты требовали снять ограничительные меры, которые ввели из-за пандемии COVID-19.

Акция состоялась возле дома правительства в грузинской столице. Об этом сообщили на сайте телеканала 1tv.ge.

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Как происходит протест

В митинге приняли участие представители:

оппозиции;

бизнес-сообщества;

общественные активисты.

В частности организаторами акции стали активисты и представители бизнеса. Также к ним присоединились оппозиционные политические партии Грузии.

Какова цель акции

Как отметили протестующие, целью акции является снятие всех ограничений, которые ввело правительство. Они считают, что правительство прежде всего должно разрешить работу общественного транспорта, остановленного из-за COVID-19, а затем снять и другие коронавирусные ограничения.



Акция протеста в Тбилиси / Фото Sputnik Грузия



В Грузии протестовали против COVID-ограничений / Фото Sputnik Грузия



Митинг в Тбилиси / Фото 1TV.GE

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