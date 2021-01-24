У Грузії протестували проти COVID-обмежень: фото, відео
У Тбілісі відбулась акція протесту. Демонстранти вимагали зняти обмежувальні заходи, які ввели через пандемію COVID-19.
Акція відбулась біля будинку уряду в грузинській столиці. Про це повідомили на сайті телеканалу 1tv.ge.
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Як відбувається протест
У мітингу взяли участь представники:
- опозиції;
- бізнес-спільноти;
- громадські активісти.
Зокрема організаторами акції стали активісти та представники бізнесу. Також до них долучилися опозиційні політичні партії Грузії.
Яка мета акції
Як відзначили протестувальники, метою акції є зняття всіх обмежень, які ввів уряд. Вони вважають, що уряд перш за все повинен дозволити роботу громадського транспорту, зупиненого через COVID-19, а потім зняти й інші коронавірусні обмеження.
Акція протесту у Тбілісі / Фото Sputnik Грузія
У Грузії протестували проти COVID-обмежень / Фото Sputnik Грузія
Мітинг у Тбілісі / Фото 1TV.GE
Як протестуювали у Грузії: дивіться відео
Коронавірус у Грузії: що відомо
- Станом на 24 січня, загалом у Грузії захворіли на коронавірус 253 518 людей.
- З них померли – 3 055 осіб, водночас одужали 242 085 осіб.
- Раніше у Грузії продовжили дію комендантської години, яка діятиме щонайменше до 1 березня.
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