У Тбілісі відбулась акція протесту. Демонстранти вимагали зняти обмежувальні заходи, які ввели через пандемію COVID-19.

Акція відбулась біля будинку уряду в грузинській столиці. Про це повідомили на сайті телеканалу 1tv.ge.

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Як відбувається протест

У мітингу взяли участь представники:

опозиції;

бізнес-спільноти;

громадські активісти.

Зокрема організаторами акції стали активісти та представники бізнесу. Також до них долучилися опозиційні політичні партії Грузії.

Яка мета акції

Як відзначили протестувальники, метою акції є зняття всіх обмежень, які ввів уряд. Вони вважають, що уряд перш за все повинен дозволити роботу громадського транспорту, зупиненого через COVID-19, а потім зняти й інші коронавірусні обмеження.



Акція протесту у Тбілісі / Фото Sputnik Грузія



У Грузії протестували проти COVID-обмежень / Фото Sputnik Грузія



Мітинг у Тбілісі / Фото 1TV.GE

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