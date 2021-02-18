Грузинский суд вынес решение об аресте Ники Мелия, главы оппозиционной партии "Единое национальное движение". На фоне этих событий Премьер-министр страны подал в отставку.

Чтобы помешать силовикам задержать Мелию, в офисе политсилы собрались активисты. Соответствующие фото опубликовал на своей фейсбук-странице Михеил Саакашвили.

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Он подчеркнул, что там собрались тысячи людей. "В частности – вот эта молодежь. Они полны решимости не позволить спецназу и репрессионным властям Грузии захватить лидера", – подчеркнул политик.



Что происходит в офисе "Единого национального движения" / Фото из фейсбука Саакашвили

В чем обвиняют Мелию

Обвинения относятся к делу о беспорядках перед зданием парламента в июне 2019 года.

Эти события также называют "ночью Гаврилова". Массовые протесты вспыхнули против экспансии России в Грузию.

Политика обвиняют в организации и руководстве насилием во время протестов, а также – в участии в них.

Ранее парламент снял депутатскую неприкосновенность с политика. Ему избрали меру пресечения в виде залога.

Однако оплатить ее тот отказался. После соответствующего ходатайства генпрокуратуры суд изменил меру пресечения на арест.

Отставка премьер-министра

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария после подал в отставку. Причина – разногласия с командой по задержанию Мелии. Об этом чиновник заявил на брифинге 17 февраля, сообщает "Грузия Online".

Я решил уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны,

– пояснил он.

И подчеркнул, что конфронтация между грузинскими политическими силами является наибольшим риском для будущего экономического развития страны и преодоления всех видов кризисов.

Обратите внимание! После того, как Гахария объявил об отставке, МВД Грузии временно отложило исполнение решения суда по делу Ники Мелия.