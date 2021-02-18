У Грузії хочуть арештувати главу партії Саакашвілі: прем'єр подав у відставку
Грузинський суд виніс рішення про арешт Ніки Мелія, очільника опозиційної партії "Єдиний національний рух". На тлі цих подій прем'єр-міністр країни подав у відставку.
Джерело:фейсбук Міхеїла Саакашавілі
Аби завадити силовикам затримати Мелію, в офісі політсили зібралися активісти. Відповідні фото опублікував на своїй фейсбук-сторінці Міхеїл Саакашвілі.
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Він наголосив, що там зібралися тисячі людей.
"Зокрема – ось ця молодь. Вони сповнені рішучості не дозволити спецпризначенцям та репресійній владі Грузії захопити лідера", – наголосив політик.
Що відбувається в офісі "Єдиного національного руху" / Фото з фейсбуку Саакашвілі
У чому звинувачують Мелію
- Звинувачення стосуються справи про заворушення перед будівлею парламенту у червні 2019 року.
- Ці події також називають "ніччю Гаврилова". Масові протести спалахнули проти експансії Росії в Грузію.
- Політика звинувачують в організації та керівництві насильством під час протестів, а також – в участі у них.
Раніше парламент зняв депутатську недоторканність з політика. Йому обрали запобіжний захід у вигляді застави.
Проте сплатити її той відмовився. Після відповідного клопотання генпрокуратури суд змінив запобіжний захід на арешт.
Відставка прем'єр-міністра
Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія після подав у відставку. Причина – розбіжності з командою щодо затримання Мелії. Про це чиновник заявив на брифінгу 17 лютого, повідомляє "Грузия Online".
Я вирішив піти із займаної посади. Звичайно, я вірю і хочу вірити, що цей крок допоможе зменшити поляризацію у політичному просторі нашої країни,
– пояснив він.
Й наголосив, що конфронтація між грузинськими політичними силами є найбільшим ризиком для майбутнього економічного розвитку країни та подолання всіх видів криз.
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