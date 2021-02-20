У столиці Грузії Тбілісі 19 лютого прихильники опозиційної партії "Єдиний національний рух" влаштували акцію протесту перед будівлею парламенту країни. Правоохоронці не дозволили активістам розставити намети та почала затримання.

Загалом правоохоронці затримали 25 осіб. За останніми даними, їх вже відпустили.

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Чому у Тбілісі спалахнули протести

Протестувальники виступили проти кримінального переслідування голови опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніки Мелія. Люди вимагають призначення дострокових парламентських виборів.

Активісти почали розкладати намети під будівлею парламенту, але їх затримала поліція. Протестувальників звинуватили у "непокорі законному співробітникові правоохоронних органів". Загалом правоохоронці затримали 25 людей. У МВС Грузії заявили, що вже відпустили їх.

Зверніть увагу! Це не перші протести за останні тижні. Нещодавно у Грузії проходили акції проти жорсткого карантину в країні. Учасники вимагали пом'якшення обмежень і відкриття економіки.



Протести в Грузії 19 лютого 2021 / Фото "Радіо Свобода"

Зауважимо, що громадські активісти у Грузії вже кілька місяців пікетують будівлю парламенту. Річ у тім, що вони протестують проти політичної кризи в країні та фальсифікацій парламентських виборів, які відбулися 31 жовтня 2020 року.