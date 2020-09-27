Війна у Нагірному Карабасі: Вірменія оголосила воєнний стан і загальну мобілізацію
Вранці 27 вересня у Нагірному Карабасі поновилися бойові дії між Азербайджаном і Вірменією. Через ситуацію, що склалася, вірменський прем’єр Нікол Пашинян запровадив воєнний стан і мобілізацію для чоловіків старше за 18 років.
Воєнний стан і мобілізація у Вірменії
Про оголошення воєнного стану та мобілізацію Пашинян написав у фейсбуці. Він зауважив, що відповідне рішення ухвалив вірменський уряд і воно набирає чинності з моменту публікації.
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Також він закликав, прикріплений до військ особовий склад з'явитися в територіальні військові комісаріати.
Зауважимо, ще до заяви Пашинянав центрі Єревана почали збиратися добровольці, готові відправитися в Нагірний Карабах. Їхні командири наголошують, що жодні політичні розбіжності не повинні стати перешкодою в питанні об'єднання вірмен проти ворога.
Це війна не проти тримільйонного народу, а війна проти тримільйонної армії,
– підкреслюють вони, маючи на увазі вірменський народ.
Як передає DW, понад 10 тисяч осіб уже висловили бажання відправитися на фронт.
Тим часом, у мережі повідомляють, що до кордону з Азербайджаном рухається військова техніка Збройних сил Вірменії.
Перші жертви
Таку інформацію оприлюднив Азербайджан. Також про загиблих говорить і так званий президент невизнаного Нагірного Карабаху Араік Арутунян. Повідомляють, що загинули і військові, і прості люди.
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що серед мирного населення та військових є жертви. Однак їхню кількість не уточнив.
- Речник очільника Карабаху повідомив, про десятки поранених мирних жителів і двох убитих. Також була інформація, про 10 загиблих їхніх військових, але пізніше її спростували.