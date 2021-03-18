Стало відомо, що у Вірменії пройдуть позачергові вибори. Вони відбудуться 20 червня 2021 року.

Це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Відповідне рішення ухвалили після обговорення з представниками опозиції і президентом Арменом Саркісяном.

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Сьогодні відбулася моя зустріч з керівником фракції "Процвітаюча Вірменія" Гагіком Царукяном. На зустрічі ми зафіксували, що найкращий вихід із внутрішньополітичної ситуації – це позачергові парламентські вибори,

– зазначив Пашинян у дописі.

Обговорення відбулось разом із керівною парламентською фракцією "Мій крок" і керівником опозиційної парламентської фракції "Світла Вірменія" Едмоном Марукяном.

У своєму фейсбуці Марукян написав, що сказав Пашиняну у телефонній розмові, що проведення виборів 20 червня для його партії є прийнятним.

Невідповідний час для виборів

Один з головних опонентів Пашиняна – Вазген Манукян заявив, що наразі – невідповідний час для виборів.

За словами третього президента Вірменії і лідера Республіканської партії Сержа Саргсяна, Пашинян і його політична команда повинні піти у відставку. Після цього громадяни країни зможуть обрати новий кабмін, який здатний зміцнювати безпеку республіки.

Загострення ситуації у Вірменії