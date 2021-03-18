Стало известно, что в Армении пройдут внеочередные выборы. Они состоятся 20 июня 2021 года.

Это заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Соответствующее решение было принято после обсуждения с представителями оппозиции и президентом Арменом Саркисяном.

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Сегодня состоялась встреча с руководителем фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. На встрече мы зафиксировали, что лучший выход из внутриполитической ситуации – это внеочередные парламентские выборы,

– отметил Пашинян в заметке.

Обсуждение состоялось вместе с руководящей парламентской фракцией "Мой шаг" и руководителем оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном.

В своем фейсбуке Марукяна написал, что сказал Пашиняну в телефонном разговоре, что проведение выборов 20 июня для его партии приемлемо.

Неподходящее время для выборов

Один из главных оппонентов Пашиняна – Вазген Манукян заявил, что сейчас – неподходящее время для выборов.

По словам третьего президента Армении и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна, Пашинян и его политическая команда должны уйти в отставку. После этого граждане страны смогут выбрать новый Кабмин, который способен укреплять безопасность республики.

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