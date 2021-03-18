Внеочередные выборы в Армении состоятся 20 июня, – Пашинян
Стало известно, что в Армении пройдут внеочередные выборы. Они состоятся 20 июня 2021 года.
Источник:фейсбук Николы Пашиняна
Это заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Соответствующее решение было принято после обсуждения с представителями оппозиции и президентом Арменом Саркисяном.
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Сегодня состоялась встреча с руководителем фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. На встрече мы зафиксировали, что лучший выход из внутриполитической ситуации – это внеочередные парламентские выборы,
– отметил Пашинян в заметке.
Обсуждение состоялось вместе с руководящей парламентской фракцией "Мой шаг" и руководителем оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном.
В своем фейсбуке Марукяна написал, что сказал Пашиняну в телефонном разговоре, что проведение выборов 20 июня для его партии приемлемо.
Неподходящее время для выборов
Один из главных оппонентов Пашиняна – Вазген Манукян заявил, что сейчас – неподходящее время для выборов.
По словам третьего президента Армении и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна, Пашинян и его политическая команда должны уйти в отставку. После этого граждане страны смогут выбрать новый Кабмин, который способен укреплять безопасность республики.
Обострение ситуации в Армении
- Массовые протесты в Армении начались в ноябре 2020 года против Николы Пашиняна.
- Из-за соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, премьера обвиняют в капитуляции.
- В начале марта начались обострения протестов в стране. В частности митингующие ворвались в дом правительства.
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