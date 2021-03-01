Протестующие в Армении ворвались в дом правительства: видео
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна 1 марта ворвались в дом правительства. В фойе на первом этаже они выкрикивали лозунги с требованием отставки премьера.
Источник:News AM
Что происходило в доме армянского правительства
Протестующие находились в третьем корпусе правительственного здания. Они выкрикивали в мегафон: "Армения без Никола!".
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Оппозиционеры призвали сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников премьер-министра.
Министры не должны использовать административный ресурс для обеспечения митинга предателя Пашиняна, а должны заниматься своими делами. Мы пришли не для того, чтобы захватывать здания или власть,
– заявили протестующие.
После того они сами покинули здание.
В Армении протестующие скандировали в доме правительства:
Главное об отставке Пашиняна
- В Армении еще с ноября 2020 года периодически вспыхивают протесты с требованием отставки премьера. Все потому, что люди обвиняют его в капитуляции Еревана в войне за Нагорный Карабах.
- 25 февраля Генштаб Вооруженных сил Армении также призвал главу правительства к отставке. Сам Пашинян назвал это государственным переворотом и заявил, чтобы его сторонники выходили на протесты.
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