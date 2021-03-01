Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна 1 марта ворвались в дом правительства. В фойе на первом этаже они выкрикивали лозунги с требованием отставки премьера.

Что происходило в доме армянского правительства

Протестующие находились в третьем корпусе правительственного здания. Они выкрикивали в мегафон: "Армения без Никола!".

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Оппозиционеры призвали сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников премьер-министра.

Министры не должны использовать административный ресурс для обеспечения митинга предателя Пашиняна, а должны заниматься своими делами. Мы пришли не для того, чтобы захватывать здания или власть,

– заявили протестующие.

После того они сами покинули здание.

В Армении протестующие скандировали в доме правительства:

Главное об отставке Пашиняна