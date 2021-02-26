В Армении продолжаются протесты за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Парламент 26 февраля должен собраться на заседание по ситуации в стране. В то же время США предостерегли от вмешательства в политику армянские вооруженные силы.

Накануне в Армении возобновились протесты, люди требуют, чтобы премьер ушел в отставку.

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Какова сейчас ситуация с протестами в Армении

Проспект Баграмяна, на котором расположено здание парламента, остается заблокированным. Территорию охраняет полиция – 8 автобусов и 2 машины с колючей проволокой.

Часть протестующих провела ночь в палатках. Утром к ним начали присоединяться и другие активисты.

Парламент должен 26 февраля собраться на сессию и обсудить происходящее в стране.

Что говорит премьер

В своем фейсбуке Пашинян заявил, что у военных при его правлении выросла зарплата. Кроме того, за 2 года Армения закупила "беспрецедентное количество оружия". За это отвечали Генштаб и Минобороны.

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Заявление Соединенных Штатов

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс предостерег от вмешательства в политику вооруженные силы Армении.

Мы напоминаем всем сторонам об основоположности демократического принципа, согласно которому вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику,

– подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа также призвал все стороны конфликта в Армении воздержаться от насилия и решить разногласия мирным путем.

Что этому предшествовало

25 февраля генштаб Вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра и его правительства.

Поводом стало увольнение первого заместителя начальника генштаба. Военные убеждены, что Пашинян и армянское правительство "не в состоянии принимать адекватные решения".

Пашинян расценил заявление армии как попытку военного переворота в Армении и уволил главу генштаба Оника Гаспаряна, а также его первого заместителя Тиграна Хачатряна. Однако впоследствии премьер уточнил, что его заявление было "эмоциональным".

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