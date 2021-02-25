Протестующие в Ереване перекрывают баррикадами центр города: видео
В Армении 25 февраля возобновились протесты. Противники премьер-министра Никола Пашиняна блокируют центральный проспект столицы. Зато сторонники чиновника уже расходятся по домам.
Источник:Интерфакс-Украина
Протестующие планируют стоять всю ночь
Представители оппозиции Армении перекрыли проспект Баграмяна мусорными баками. Заметим, там расположены здания парламента и президентская резиденция.
Важно Пашинян заявил о госперевороте в Армении, потому что армия требует его отставки
Мы перекрываем улицу баррикадами, чтобы заставить парламент провести заседание и проголосовать за снятие с должности премьера Никола Пашиняна,
– заявил Вазен Манукян.
Заметим, Манукян является кандидатом оппозиции на пост премьера Армении.
По его словам, протестующие готовы ночевать на проспекте: "Готовьтесь, будем здесь и ночью".
Теперь оппозиция направит свою делегацию к президенту Армена Саркисяна для обсуждения ситуации в стране и дальнейших действий.
В Ереване блокируют центральный проспект: видео
Пашинян заявил об окончании акции его сторонников
Премьер-министр заявил о прекращении марша своих сторонников. К таким действиям он призвал и оппозицию.
Мы прекращаем нашу акцию и предлагаем оппозиции также прекратить свою акцию. Приглашаем их на обсуждение по вопросу дальнейших действий. Но все решения следует одобрять с учетом мнения народа,
– сказал Пашинян.
Он также отметил, что его позиция не изменилась – президент Армении или должен подписать ходатайство об освобождении начальника генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна, или же тот должен сам уйти в отставку.
Читайте также Пашинян заверил, что до сих пор контролирует армию
Что происходит в Армении: главное
- 25 февраля генштаб призвал Пашиняна уйти в отставку. Сам чиновник назвал это государственным переворотом.
- Премьер-министр обратился к своим сторонникам с призывом выходить на улицы. Во время акций между ними и противниками чиновника возникли столкновения.
Поделиться новостью