В Армении 25 февраля возобновились протесты. Противники премьер-министра Никола Пашиняна блокируют центральный проспект столицы. Зато сторонники чиновника уже расходятся по домам.

Протестующие планируют стоять всю ночь

Представители оппозиции Армении перекрыли проспект Баграмяна мусорными баками. Заметим, там расположены здания парламента и президентская резиденция.

Важно Пашинян заявил о госперевороте в Армении, потому что армия требует его отставки

Мы перекрываем улицу баррикадами, чтобы заставить парламент провести заседание и проголосовать за снятие с должности премьера Никола Пашиняна,

– заявил Вазен Манукян.

Заметим, Манукян является кандидатом оппозиции на пост премьера Армении.

По его словам, протестующие готовы ночевать на проспекте: "Готовьтесь, будем здесь и ночью".

Обратите внимание! Ранее оппозиционная фракция инициировала внеочередное заседание в парламенте с целью отставки Пашиняна. Однако ее не поддержало правящее большинство и заседание не состоялось.

Теперь оппозиция направит свою делегацию к президенту Армена Саркисяна для обсуждения ситуации в стране и дальнейших действий.

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Пашинян заявил об окончании акции его сторонников

Премьер-министр заявил о прекращении марша своих сторонников. К таким действиям он призвал и оппозицию.

Мы прекращаем нашу акцию и предлагаем оппозиции также прекратить свою акцию. Приглашаем их на обсуждение по вопросу дальнейших действий. Но все решения следует одобрять с учетом мнения народа,

– сказал Пашинян.

Он также отметил, что его позиция не изменилась – президент Армении или должен подписать ходатайство об освобождении начальника генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна, или же тот должен сам уйти в отставку.

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Что происходит в Армении: главное

25 февраля генштаб призвал Пашиняна уйти в отставку. Сам чиновник назвал это государственным переворотом.

Премьер-министр обратился к своим сторонникам с призывом выходить на улицы. Во время акций между ними и противниками чиновника возникли столкновения.

Справка. Армяне обвиняют Пашиняна в фактической капитуляции своей страны в войне за Нагорный Карабах.