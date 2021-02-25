Ситуация в Армении обостряется: над центром Еревана летают истребители – видео
Генштаб Армении 25 февраля призвал премьер-министра Никола Пашиняна к отставке. Сам чиновник возмутился этим и призвал людей выходить на протесты. В центре Еревана начали собираться люди.
Источник:24 канал
Что происходит в Армении
На площадь Свободы в Ереване вышли представители оппозиционного "Движения в защиту Родины" и сторонники Пашиняна.
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Между протестующими произошли столкновения возле оперного театра. Впоследствии правоохранители их разняли.
Смотрите видео столкновений в Ереване:
Сейчас на площади продолжают собираться люди. Кроме того, взимают силовиков. Народ ждет анонсированное выступление Пашиняна.
В небе над центром столицы, где уже собралась толпа, заметили военный истребитель.
Над Ереваном летает истребитель: видео
Из-за обострения ситуации в стране оппозиционные фракции в парламенте проведут внеочередное заседание.
Служба нацбезопасности Армении призвала людей не поддаваться на провокации и соблюдать порядок.
Почему Пашиняна хотят отставить
- В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Для урегулирования конфликта государства, при посредничестве России, подписали мирный догорел.
- Согласно ему, стороны должны были остаться на занятых позициях, однако к Баку переходила часть территорий непризнанной республики.
- Населения Армении возмутилось и восприняло соглашение как капитуляцию. Из-за этого в государстве вспыхнули протесты с требованием отставки министра.
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