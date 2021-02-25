Генштаб Армении 25 февраля призвал премьер-министра Никола Пашиняна к отставке. Сам чиновник возмутился этим и призвал людей выходить на протесты. В центре Еревана начали собираться люди.

Что происходит в Армении

На площадь Свободы в Ереване вышли представители оппозиционного "Движения в защиту Родины" и сторонники Пашиняна.

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Между протестующими произошли столкновения возле оперного театра. Впоследствии правоохранители их разняли.

Смотрите видео столкновений в Ереване:

Сейчас на площади продолжают собираться люди. Кроме того, взимают силовиков. Народ ждет анонсированное выступление Пашиняна.

В небе над центром столицы, где уже собралась толпа, заметили военный истребитель.

Над Ереваном летает истребитель: видео

Из-за обострения ситуации в стране оппозиционные фракции в парламенте проведут внеочередное заседание.

Служба нацбезопасности Армении призвала людей не поддаваться на провокации и соблюдать порядок.

Почему Пашиняна хотят отставить