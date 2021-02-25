Ситуація у Вірменії загострюється: над центром Єревана літають винищувачі – відео
Генштаб Вірменії 25 лютого закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна до відставки. Сам чиновник обурився цим та закликав людей виходити на протести. У центрі Єревана почали збиратися люди.
Джерело:Sputnik Armenia
Що відбувається у Вірменії
На площу Свободи у Єревані вийшли представники опозиційного "Руху на захист Батьківщини" та прихильники Пашиняна.
До теми Пашинян заявив про держпереворот у Вірменії, бо армія вимагає його відставки
Між протестувальниками виникли сутички біля оперного театру. Згодом правоохоронці їх розборонили.
Дивіться відео сутичок у Єревані:
Наразі на площі продовжують збиратися люди. Крім того, стягують силовиків. Народ чекає на анонсований виступ Пашиняна.
У небі над центром столиці, де вже зібрався натовп, помітили військовий винищувач.
Над Єреваном літає винищувач: відео
Через загострення ситуації у країні опозиційні фракції у парламенті проведуть позачергове засідання.
Служба нацбезпеки Вірменії закликала людей не піддаватися на провокації та дотримуватися порядку.
Чому Пашиняна хочуть відставити
- У вересні 2020 року в Нагірному Карабасі поновилися бойові дії між Вірменією та Азербайджаном. Для врегулювання конфлікту держави, за посередництва Росії, підписали мирний догорів.
- Згідно з ним, сторони мали залишитися на зайнятих позиціях, однак до Баку переходила частина територій невизнаної республіки.
- Населення Вірменії обурилося і сприйняло угоду як капітуляцію. Через це у державі спалахнули протести з вимогою відставки міністра.
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