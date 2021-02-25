Генштаб Вірменії 25 лютого закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна до відставки. Сам чиновник обурився цим та закликав людей виходити на протести. У центрі Єревана почали збиратися люди.

Що відбувається у Вірменії

На площу Свободи у Єревані вийшли представники опозиційного "Руху на захист Батьківщини" та прихильники Пашиняна.

До теми Пашинян заявив про держпереворот у Вірменії, бо армія вимагає його відставки

Між протестувальниками виникли сутички біля оперного театру. Згодом правоохоронці їх розборонили.

Дивіться відео сутичок у Єревані:

Наразі на площі продовжують збиратися люди. Крім того, стягують силовиків. Народ чекає на анонсований виступ Пашиняна.

У небі над центром столиці, де вже зібрався натовп, помітили військовий винищувач.

Над Єреваном літає винищувач: відео

Через загострення ситуації у країні опозиційні фракції у парламенті проведуть позачергове засідання.

Служба нацбезпеки Вірменії закликала людей не піддаватися на провокації та дотримуватися порядку.

Чому Пашиняна хочуть відставити