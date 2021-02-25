Пашинян заверил, что до сих пор контролирует армию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армия страны до сих пор ему подчиняется. По словам чиновника, врагов внутри Армении у него нет.
Источник:Sputnik Armenia
Что заявил Пашинян
Ситуация, после попытки военного переворота в Армении, управляемая. Об этом премьер-министр заявил на митинге своих сторонников.
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Он отметил, что опасность столкновений существует всегда, поэтому все силы в Армении должны договориться и предупредить это.
Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это важнейший факт. Но есть вопросы, которые надо обсудить,
– подчеркнул Пашинян.
По его словам, опасность переворота пока управляемая, кроме того, армия подчиняется "народа и премьеру".
"Считаю, что это (требование военных об отставке Пашиняна – 24 канал) – эмоциональная реакция. К нашим братьям мы не должны относиться строго", – заявил премьер.
Требование отставки Пашиняна: главное
- Армяне периодически выходят на протесты с требованием отставки премьер-министра.
- Люди обвиняют Пашиняна в подписании невыгодного, по их мнению, соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Население говорит, что согласно документу, Армения капитулировала в войне.
- 25 февраля генштаб страны также призвал премьера уйти в отставку. Поэтому Пашинян заявил о попытке государственного переворота.
- Чиновник призвал своих сторонников выходить на протесты. На главной площади Еревана уже произошли столкновения между противниками и сторонниками Пашиняна.
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