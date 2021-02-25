Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армия страны до сих пор ему подчиняется. По словам чиновника, врагов внутри Армении у него нет.

Что заявил Пашинян

Ситуация, после попытки военного переворота в Армении, управляемая. Об этом премьер-министр заявил на митинге своих сторонников.

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Он отметил, что опасность столкновений существует всегда, поэтому все силы в Армении должны договориться и предупредить это.

Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это важнейший факт. Но есть вопросы, которые надо обсудить,

– подчеркнул Пашинян.

По его словам, опасность переворота пока управляемая, кроме того, армия подчиняется "народа и премьеру".

"Считаю, что это (требование военных об отставке Пашиняна – 24 канал) – эмоциональная реакция. К нашим братьям мы не должны относиться строго", – заявил премьер.

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