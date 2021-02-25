Пашинян запевнив, що досі контролює армію
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що армія країни досі йому підпорядковується. За словами чиновника, ворогів усередині Вірменії в нього немає.
Джерело:Sputnik Armenia
Що заявив Пашинян
Ситуація, після спроби військового перевороту у Вірменії, керована. Про це прем'єр-міністр заявив на мітингу своїх прихильників.
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Він наголосив, що небезпека зіткнень існує завжди, тому всі сили у Вірменії мають домовитися і попередити це.
Найважливіше, що ми всі спокійні. Всередині країни у нас ворогів немає. Це найважливіший факт. Але є питання, які треба обговорити,
– підкреслив Пашинян.
За його словами, небезпека перевороту наразі керована, крім того, армія підпорядковується "народу і прем'єру".
"Вважаю, що це (вимога військових про відставку Пашиняна, – 24 канал) – емоційна реакція. До наших братів ми не повинні ставитися строго", – заявив прем'єр.
Вимога відставки Пашиняна: головне
- Вірмени періодично виходять на протести з вимогою відставки прем'єр-міністра.
- Люди звинувачують Пашиняна у підписанні невигідної, на їхню думку, угоди щодо перемир'я у Нагірному Карабасі. Населення каже, що згідно з документом, Вірменія капітулювала у війні.
- 25 лютого генштаб країни також закликав прем'єра до відставки. Через це Пашинян заявив про спробу державного перевороту.
- Чиновник закликав своїх прихильників виходити на протести. На головній площі Єревану вже відбулися сутички між противниками та прихильниками Пашиняна.
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