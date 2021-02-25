Протестувальники у Єревані перекривають барикадами центр міста: відео
У Вірменії 25 лютого поновилися протести. Противники прем'єр-міністра Нікола Пашиняна блокують центральний проспект столиці. Натомість прихильники чиновника вже розходяться по домівках.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Протестувальники планують стояти цілу ніч
Представники опозиції Вірменії перекрили проспект Баграмяна сміттєвими баками. Зауважимо, там розташовані будівлі парламенту і президентська резиденція.
Важливо Пашинян заявив про держпереворот у Вірменії, бо армія вимагає його відставки
Ми перекриваємо вулицю барикадами, щоб змусити парламент провести засідання і проголосувати за зняття з посади прем'єра Нікола Пашиняна,
– заявив Вазен Манукян.
Зауважимо, Манукян є кандидатом опозиції на посаду прем'єра Вірменії.
За його словами, протестувальники готові ночувати на проспекті: "Готуйтеся, будемо тут і вночі".
Тепер опозиція направить свою делегацію до президента Армена Саркісяна для обговорення ситуації в країні та подальших дій.
У Єревані блокують центральний проспект: відео
Пашинян заявив про закінчення акції його прихильників
Прем'єр-міністр заявив про припинення маршу своїх прихильників. До таких дій він закликав і опозицію.
Ми припиняємо нашу акцію і пропонуємо опозиції також припинити свою акцію. Запрошуємо їх на обговорення з питання подальших дій. Але всі рішення слід схвалювати з урахуванням думки народу,
– сказав Пашинян.
Він також зазначив, що його позиція не змінилася – президент Вірменії або повинен підписати клопотання про звільнення начальника генштабу збройних сил Оніка Гаспаряна, або ж той повинен сам піти у відставку.
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Що відбувається у Вірменії: головне
- 25 лютого генштаб закликав Пашиняна піти у відставку. Сам чиновник назвав це державним переворотом.
- Прем'єр-міністр звернувся до своїх прихильників із закликом виходили на вулиці. Під час акцій між ними та противниками чиновники виникли сутички.
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