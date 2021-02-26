У Вірменії продовжуються протести за відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Парламент 26 лютого повинен зібратися на засідання щодо ситуації в країні. Водночас США застерегли від втручання в політику вірменські збройні сили.

Напередодні у Вірменії поновилися протести, люди вимагають, аби прем'єр пішов у відставку.

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Яка зараз ситуація з протестами у Вірменії

Проспект Баграмяна, на якому розташована будівля парламенту, залишається заблокованим. Територію охороняє поліція – 8 автобусів і 2 машини з колючим дротом.

Частина протестувальників провела ніч у наметах. Вранці до них почали долучатися й інші активісти.

Парламент повинен 26 лютого зібратися на сесію та обговорити те, що відбувається в країні.

Що каже прем'єр

У своєму фейсбуці Пашинян заявив, що у військових при його правлінні зросла зарплата. Крім того, за 2 роки Вірменія закупила "безпрецедентну кількість зброї". За це відповідали Генштаб і Міноборони.

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Заява Сполучених Штатів

Глава пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс застеріг від втручання в політику збройні сили Вірменії.

Ми нагадуємо всім сторонам про основоположність демократичного принципу, згідно з яким збройні сили держави не повинні втручатися у внутрішню політику,

– наголосив Прайс.

Представник Держдепу також закликав всі сторони конфлікту у Вірменії утриматися від насильства і вирішити розбіжності мирним шляхом.

Що цьому передувало

25 лютого генштаб збройних сил Вірменії зажадав негайної відставки прем'єр-міністра і його уряду.

Приводом стало звільнення першого заступника начальника генштабу. Військові переконані, що Пашинян і вірменський уряд "не в змозі приймати адекватні рішення".

Пашинян розцінив заяву армії як спробу воєнного перевороту у Вірменії та звільнив главу генштабу Оніка Гаспаряна, а також його першого заступника Тиграна Хачатряна. Однак згодом прем'єр уточнив, що його заява була "емоційною".

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