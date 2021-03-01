Противники прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна 1 березня увірвалися у будинок уряду. У фоє на першому поверсі вони вигукували гасла з вимогою відставки прем'єра.

Що відбувалося у будинку вірменського уряду

Протестувальники перебували у третьому корпусі урядової будівлі. Вони вигукували у мегафон: "Вірменія без Нікола!".

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Опозиціонери закликали співробітників відомств не брати участь у мітингу прихильників прем'єр-міністра.

Міністри не повинні використовувати адміністративний ресурс для забезпечення мітингу зрадника Пашиняна, а повинні займатися своїми справами. Ми прийшли не для того, щоб захоплювати будівлі або владу,

– заявили протестувальники.

Після того вони самі покинули будівлю.

У Вірменії протестувальники скандували у будинку уряду:

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