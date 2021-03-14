Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 марта провел переговоры с президентом страны Арменом Саркисяном. Встреча политиков прошла на фоне кризиса.

Также ее сопровождали столкновения противников Пашиняна с силовиками. Главное требование оппозиционеров – "Армения без Никола".

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Столкновения в Ереване

Оппозиция призвала своих сторонников собраться 13 марта у здания МИД, потому что туда должен был приехать Пашинян. Но полиция окружила административное здание, сообщает информагентство "РИА Новости".

Полиция окружила МИД Армении: смотрите видео

Правда, переговоры политиков прошли в резиденции главы Армении. Полиция также оцепила это здание. Сторонники "Движения спасения Родины" попытались прорвать полицейский кордон. В итоге вспыхнули столкновения.

Смотрите видео столкновений противников Пашиняна с полицией

По данным издания "Интерфакс", возле центрального входа президентской резиденции собралось несколько сотен оппозиционеров. В то же время проезд кортежа Пашиняна обеспечили многочисленные сотрудники полиции, выстроившиеся в специальный коридор.

Детали встречи Саркисяна и Пашиняна

Лидеры Армении обсудили ситуацию в стране, пути ее решения и преодоления внутриполитического кризиса. Как один из способов решения ситуации предложили проведения внеочередных выборов в парламент, сообщает ТАСС .

Саркисян в субботу вечером также должен был провести встречи с главой правящего парламентского блока "Мой шаг" Лилит Макунц и лидером оппозиционной фракции и одноименной партии "Образованная Армения" Эдмоном Марукяном.

Заметим! "Движение за спасение Родины" – крупнейшее оппозиционное объединение Армении. Они заявили, что готовы встретиться с президентом и премьер-министром, но только для обсуждения дорожной карты отставки Пашиняна. Оппозиция также требует, чтобы эта встреча состоялась не в президентском дворце, а в парламенте.

После встречи Саркисяна и Пашиняна оппозиция свернула свою акцию протеста. Всех задержанных ранее отпустили.

Что этому предшествовало

Протесты в Армении вспыхнули еще в начале ноября 2020 – после подписания соглашения по Нагорному Карабаху.

Армяне обвиняют Пашиняна в фактической капитуляции своей страны в войне за Нагорный Карабах. Поэтому требуют его отставки. В то же время премьер неоднократно заявлял, что другого выхода у него не было.

Кризис в стране усилился в конце февраля 2021 года. Причиной стала спор об эффективности российских ракетных комплексов "Искандер", стоящих на вооружении Армении. По словам Пашиняна, осенью 2020 года во время войны в Нагорном Карабахе они "не взорвались или взорвались лишь на 10%".

В итоге заместитель главы Генштаба Тиран Хачатрян не согласился с Пашиняном и назвал подобное мнение несерьезным. После этого, по предложению главы правительства, его уволили . Зато Генштаб Армении выразил протест из-за сложившейся ситуации. И они в свою очередь потребовали отставки Пашиняна.

На это Пашинян заявил о попытке госпереворота со стороны военных. Также он потребовал увольнения главы Генштаба. Но президент Саркисян в этом вопросе его не поддержал.

Как следствие протесты в Армении вспыхнули с новой силой . В начале марта митингующие ворвались в дом правительства и заблокировали вход в парламент.