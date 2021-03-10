Никол Пашинян объявил об увольнении с должности главы Генштаба Армении Оника Гаспаряна. Такое решение премьер-министр одобрил без указа президента.

Пашинян объяснил свое заявление тем, что президент Армен Саркисян не подписал указ об увольнении Гаспаряна в срок и не обжаловал его в Конституционном суде.

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Беря за основу тот факт, что президент не подписал указ об увольнении начальника Генштаба, и не стал оспаривать его в суде, с 10 марта Гаспарян увольняется с занимаемой должности силой закона,

– говорится в заявлении Пашиняна.

Реакция президента на действия премьера

После заявления Пашиняна, Саркисян объявил, что обратился в Конституционный Суд. Он просит решить вопрос соответствия Конституции Закона о военной службе.

Глава государства также подчеркнул важность одобрить решение в кратчайшие сроки.

Саркисян отметил, что приговор Конституционного суда может оказать серьезное влияние на нынешнюю ситуацию в стране.

В Ереване уже готовятся к протестам

Противники Пашиняна 10 марта выйдут на протест с требованием отставки премьера. К акциям уже готовятся и оппозиция, и силовики.

Раньше Оппозиция Армении объявила забастовку и требует отставки Пашиняна до полудня 10 марта

Так, на улицы Еревана уже вывели колонну силовиков.

В Армении готовятся к протестам: видео

Почему Пашинян хочет уволить главу Генштаба

25 февраля Генштаб Армении призвал к отставке премьер-министра. Пашинян заявил о государственном перевороте.

Политик призвал президента уволить Гаспаряна из-за таких заявлений. Однако Саркисян не подписал указ, так как считает, что он противоречит Конституции.

Конфликт между армией и Пашиняном возник после слов второго о ракетных комплексах, которые заместитель Гаспаряна назвал несерьезными.

Впоследствии заместителя уволили с должности по инициативе премьера. Это вызвало возмущение в Генштабе.

Обратите внимание! После того, как Пашинян подписал соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе, в Армении периодически вспыхивают протесты. Люди обвиняют политика в капитуляции их страны и требуют его отставки.