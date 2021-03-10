Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба: президент против
Никол Пашинян объявил об увольнении с должности главы Генштаба Армении Оника Гаспаряна. Такое решение премьер-министр одобрил без указа президента.
Источник:сайт Никола Пашиняна
Пашинян объяснил свое заявление тем, что президент Армен Саркисян не подписал указ об увольнении Гаспаряна в срок и не обжаловал его в Конституционном суде.
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Беря за основу тот факт, что президент не подписал указ об увольнении начальника Генштаба, и не стал оспаривать его в суде, с 10 марта Гаспарян увольняется с занимаемой должности силой закона,
– говорится в заявлении Пашиняна.
Реакция президента на действия премьера
После заявления Пашиняна, Саркисян объявил, что обратился в Конституционный Суд. Он просит решить вопрос соответствия Конституции Закона о военной службе.
Глава государства также подчеркнул важность одобрить решение в кратчайшие сроки.
Саркисян отметил, что приговор Конституционного суда может оказать серьезное влияние на нынешнюю ситуацию в стране.
В Ереване уже готовятся к протестам
Противники Пашиняна 10 марта выйдут на протест с требованием отставки премьера. К акциям уже готовятся и оппозиция, и силовики.
Раньше Оппозиция Армении объявила забастовку и требует отставки Пашиняна до полудня 10 марта
Так, на улицы Еревана уже вывели колонну силовиков.
В Армении готовятся к протестам: видео
Почему Пашинян хочет уволить главу Генштаба
- 25 февраля Генштаб Армении призвал к отставке премьер-министра. Пашинян заявил о государственном перевороте.
- Политик призвал президента уволить Гаспаряна из-за таких заявлений. Однако Саркисян не подписал указ, так как считает, что он противоречит Конституции.
- Конфликт между армией и Пашиняном возник после слов второго о ракетных комплексах, которые заместитель Гаспаряна назвал несерьезными.
- Впоследствии заместителя уволили с должности по инициативе премьера. Это вызвало возмущение в Генштабе.
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