Протесты в Армении 9 марта разрослись с новой силой. Митингующие собираются бастовать и не выходить на работу на следующий день.

Главное их условие – нынешний премьер Никол Пашинян должен уйти в отставку. На это оппозиция Армении дала главе правительства время до полудня 10 марта.

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Планы митингующих

Если Пашинян заявит об отставке, то оппозиция согласится на проведение досрочных выборов в парламент. Такие условия соглашения с премьер-министром озвучил координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян.

Протестующие намерены ночевать в центре Еревана и не допустить депутатов правящего блока в здание парламента. Это будет продолжаться до тех пор, пока они не согласятся объявить импичмент премьеру.

На 16 часов 10 марта в Ереване запланирован большой митинг. Утром же людей призывают не идти на работу, а присоединиться к протестам.

Протесты 9 марта обострились

На улице Демирчана в Ереване протестующие заблокировали здание правительства.

Митингующие заявили, что заблокируют и другие здания поблизости.

В течение четырех часов они не позволяли никому попасть к нему.

Вблизи парламента митингующие разожгли огонь и начали ставить палатки.



Палатки в правительственном квартале

Почему протестуют в Армении