Оппозиция Армении объявила забастовку и требует отставки Пашиняна до полудня 10 марта
Протесты в Армении 9 марта разрослись с новой силой. Митингующие собираются бастовать и не выходить на работу на следующий день.
Источник:АМИ "Новости – Армения"
Главное их условие – нынешний премьер Никол Пашинян должен уйти в отставку. На это оппозиция Армении дала главе правительства время до полудня 10 марта.
К слову В Ереване – обострение протестов: люди заблокировали вход в парламент – видео
Планы митингующих
Если Пашинян заявит об отставке, то оппозиция согласится на проведение досрочных выборов в парламент. Такие условия соглашения с премьер-министром озвучил координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян.
Протестующие намерены ночевать в центре Еревана и не допустить депутатов правящего блока в здание парламента. Это будет продолжаться до тех пор, пока они не согласятся объявить импичмент премьеру.
На 16 часов 10 марта в Ереване запланирован большой митинг. Утром же людей призывают не идти на работу, а присоединиться к протестам.
Протесты 9 марта обострились
- На улице Демирчана в Ереване протестующие заблокировали здание правительства.
- Митингующие заявили, что заблокируют и другие здания поблизости.
- В течение четырех часов они не позволяли никому попасть к нему.
- Вблизи парламента митингующие разожгли огонь и начали ставить палатки.
Палатки в правительственном квартале
Почему протестуют в Армении
- В Армении в ноябре 2020 года начались массовые акции. Люди протестуют против премьер-министра республики Никола Пашиняна.
- Все из-за соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал. Речь идет о том, что Азербайджан должен был остановиться на своих позициях, а Армения – на своих, и поэтому не обострять конфликт.
- Митингующие через договор обвиняют Пашиняна в капитуляции.
- Обострения протестов начались в марте 2021 года. 1 марта митингующие ворвались в дом правительства.
Поделиться новостью