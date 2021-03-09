В Ереване – обострение протестов: люди заблокировали вход в парламент – видео
В столице Армении Ереване 9 марта продолжаются протесты. Митингующие даже перекрыли улицу, ведущую к парламенту. В результате возникли массовые столкновения с правоохранителями.
Источник:АМИ "Новости – Армения"
Оппозиционер Вазген Манукян призвал протестующих окружить здание парламента.
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Что происходит у парламента
Манукян утверждает, что демонстранты не будут заходить в здание. Однако, требуя отставки премьера Николы Пашиняна, митингующие разобьют палатки и заблокируют входы, то есть не будут пускать депутатов внутрь.
После того, как люди окружили здание, и начались столкновения с силовиками. К слову, на место прибыли подразделения военизированной охраны.
Почему в Армении проходят протесты
- Армия Армении потребовала отставки Пашиняна. Сам премьер назвал это попыткой государственного переворота и уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
- Президент Армении Армен Саркисян не поддержал Пашиняна по освобождению Гаспаряна.
- Заметим, что люди протестовали за отставку Пашиняна давно.
- Все из-за соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые возобновились в сентябре 2020 года.
- Соглашение 10 ноября подписали Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.
- Таким образом Армения и Азербайджан остановились на позициях, которые заняли. Однако армяне восприняли сделку как капитуляцию.
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