В столице Армении Ереване 9 марта продолжаются протесты. Митингующие даже перекрыли улицу, ведущую к парламенту. В результате возникли массовые столкновения с правоохранителями.

Оппозиционер Вазген Манукян призвал протестующих окружить здание парламента.

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Что происходит у парламента

Манукян утверждает, что демонстранты не будут заходить в здание. Однако, требуя отставки премьера Николы Пашиняна, митингующие разобьют палатки и заблокируют входы, то есть не будут пускать депутатов внутрь.

После того, как люди окружили здание, и начались столкновения с силовиками. К слову, на место прибыли подразделения военизированной охраны.

Обратите внимание! Во время протестов 1 марта люди ворвались в дом правительства. В фое митингующие выкрикивали лозунги с требованием отставки премьера.

Почему в Армении проходят протесты