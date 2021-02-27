Конфликт в Армении: Пашинян хочет уволить главу Генштаба – президент его не поддерживает
Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил уволить начальника Генштаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Перед этим глава правительства Армении обвинил военных в попытке переворота.
Источник:24 канал
Пашинян соответствующее ходатайство направил президенту республики Армену Саркисяну. Далее глава правительства оставляет за собой право направить ходатайство в Конституционный суд. Там должны проверить на конституционность принятое Саркисяном решение.
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Саркисян не поддержал Пашиняна в увольнении руководителя Генштаба
Как пояснили в пресс-службе армянского президента, они подробно изучили предложение Пашиняна. В итоге пришли к выводу, что проект указа об увольнении главы Генштаба противоречит конституции Армении.
Таким образом Саркисян отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна и вернул документ с возражениями.
В то же время в пресс-службе подчеркнули, что президент не поддерживает ни одну политическую силу и не принимает решения, учитывая исключительно национальные интересы. Там также отметили, что Вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах.
Нынешняя ситуация – беспрецедентная, требует системных и комплексных решений. Ее нельзя решить путем частой смены персонала и без учета текущей ситуации в стране,
– говорится в заявлении администрации президента Армении.
Какое развитие получила ситуация
Пашинян написал в фейсбуке, что снова направил петицию президенту республики и ожидает подписания.
По его словам, решение президента вернуть предложение об увольнении Гаспаряна назад к аппарату премьера не поможет решить проблему.
Между тем, по данным СМИ, армия заявила, что поддерживает главу Генштаба Гаспаряна.
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Детали конфликта между Пашиняном и начальником Генштаба
- Причиной стал спор об эффективности российских ракетных комплексов "Искандер", стоящих на вооружении Армении.
- По словам Пашиняна, осенью 2020 года во время войны в Нагорном Карабахе они "не взорвались или взорвались лишь на 10%".
- В итоге заместитель главы Генштаба Тиран Хачатрян не согласился с Пашиняном и назвал подобное мнение несерьезным. После этого, по предложению главы правительства, его уволили.
- Взамен Генштаб Армении выразил протест из-за сложившейся ситуации. И они, со своей стороны, потребовали отставки Пашиняна.
- По мнению военных, действующее армянское правительство – "не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации".
- На это Пашинян заявил о попытке госпереворота со стороны военных и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в Ереване к зданию правительства. Там же он пообещал объяснить причину увольнения руководства штаба.
Что сейчас происходит в Ереване
По состоянию на вечер 27 февраля по Киеву в центре армянской столицы проходят массовые протесты. Их устроила оппозиция и они требуют отставки Пашиняна, сообщает телеграм-канал MASH.
Митинг начался с гимна и минуты молчания.
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Массовые протесты в Ереване 27 февраля: смотрите видео
Почему в Армении продолжаются протесты
- Протесты в Армении вспыхнули еще в начале ноября 2020 года – после подписания соглашения по Нагорному Карабаху.
- Армяне обвиняют Пашиняна в фактической капитуляции своей страны в войне за Нагорный Карабах. Поэтому требуют его отставки.
- В то же время премьер неоднократно заявлял, что другого выхода у него не было.
- На фоне этого Пашинян подчеркивал, что прощаться с должностью не собирается. Он считает, что его могут отстранить только путем волеизъявления
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