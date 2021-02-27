Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил уволить начальника Генштаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Перед этим глава правительства Армении обвинил военных в попытке переворота.

Пашинян соответствующее ходатайство направил президенту республики Армену Саркисяну. Далее глава правительства оставляет за собой право направить ходатайство в Конституционный суд. Там должны проверить на конституционность принятое Саркисяном решение.

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Саркисян не поддержал Пашиняна в увольнении руководителя Генштаба

Как пояснили в пресс-службе армянского президента, они подробно изучили предложение Пашиняна. В итоге пришли к выводу, что проект указа об увольнении главы Генштаба противоречит конституции Армении.

Таким образом Саркисян отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна и вернул документ с возражениями.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что президент не поддерживает ни одну политическую силу и не принимает решения, учитывая исключительно национальные интересы. Там также отметили, что Вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах.

Нынешняя ситуация – беспрецедентная, требует системных и комплексных решений. Ее нельзя решить путем частой смены персонала и без учета текущей ситуации в стране,

– говорится в заявлении администрации президента Армении.

Какое развитие получила ситуация

Пашинян написал в фейсбуке, что снова направил петицию президенту республики и ожидает подписания.

По его словам, решение президента вернуть предложение об увольнении Гаспаряна назад к аппарату премьера не поможет решить проблему.

Между тем, по данным СМИ, армия заявила, что поддерживает главу Генштаба Гаспаряна.

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Детали конфликта между Пашиняном и начальником Генштаба

Причиной стал спор об эффективности российских ракетных комплексов "Искандер", стоящих на вооружении Армении.

По словам Пашиняна, осенью 2020 года во время войны в Нагорном Карабахе они "не взорвались или взорвались лишь на 10%".

В итоге заместитель главы Генштаба Тиран Хачатрян не согласился с Пашиняном и назвал подобное мнение несерьезным. После этого, по предложению главы правительства, его уволили.

Взамен Генштаб Армении выразил протест из-за сложившейся ситуации. И они, со своей стороны, потребовали отставки Пашиняна.

По мнению военных, действующее армянское правительство – "не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации".

На это Пашинян заявил о попытке госпереворота со стороны военных и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в Ереване к зданию правительства. Там же он пообещал объяснить причину увольнения руководства штаба.

Что сейчас происходит в Ереване

По состоянию на вечер 27 февраля по Киеву в центре армянской столицы проходят массовые протесты. Их устроила оппозиция и они требуют отставки Пашиняна, сообщает телеграм-канал MASH.

Митинг начался с гимна и минуты молчания.

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